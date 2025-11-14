Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas”: la gran promo que revoluciona el norte argentino

Desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, los clientes podrán participar por 3 autos 0 km Renault Kwid modelo 2025, millones de pesos en órdenes de compra y miles de descuentos en productos seleccionados. Una propuesta integral que busca premiar la fidelidad y brindar una experiencia de compra única en todas las sucursales y en Comodín Online.