Temen un derrumbe en Mendoza al 400: la calle y la vereda se hunden cada vez más

Un grupo de vecinos y comerciantes de la cuadra de Mendoza al 400, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, denunció que desde hace más de tres años la calle y la vereda se hunden progresivamente. A pesar de los reclamos presentados ante la Municipalidad capitalina y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), aseguran que todavía no obtuvieron respuestas concretas.