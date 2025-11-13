Crecen las residencias virtuales: cómo funciona el programa que permite “mudarse” a Europa sin moverse

El interés de los argentinos por expandir sus proyectos al mercado europeo continúa en aumento. En lo que va de 2025, las solicitudes al programa e-Residency de Estonia crecieron un 10%, según datos oficiales del gobierno báltico. Este sistema ofrece una identidad digital que permite abrir y administrar una empresa dentro de la Unión Europea desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de residencia física.
El fenómeno no se limita a la Argentina: en toda América Latina, las aplicaciones al programa registraron un incremento del 25%, con el país ubicándose entre los más activos de la región. Actualmente, más de 670 emprendedores argentinos forman parte de la iniciativa, en su mayoría provenientes de los sectores de tecnología, software y consultoría empresarial, áreas donde la digitalización facilita operar sin fronteras.
“El objetivo es conectar a los emprendedores latinoamericanos con Europa. Argentina tiene una comunidad creativa y preparada para competir en el mundo digital”, explicó Guillermo Chávez García, responsable del mercado hispanohablante del programa.
Un modelo pionero en identidad digital
Lanzado en 2014, el programa e-Residency de Estonia fue el primero en el mundo en permitir la obtención de una identidad digital transnacional. A través de esta credencial, cualquier persona puede registrar una empresa europea, acceder a servicios financieros, firmar contratos y operar en línea con validez legal en toda la Unión Europea.
El sistema se basa en un modelo de administración pública 100% digital, que Estonia viene desarrollando desde hace más de dos décadas. El país es considerado uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en servicios electrónicos y lleva once años consecutivos encabezando el ranking de competitividad fiscal global, consignó el portal Ámbito.
Una de las principales ventajas del modelo es su flexibilidad impositiva, ya que los impuestos se pagan solo al distribuir ganancias, lo que resulta atractivo para profesionales independientes. No obstante, las autoridades aclaran que la e-Residency no otorga ciudadanía ni residencia fiscal, un punto que suele generar confusión. Su propósito es ofrecer un marco legal y tecnológico que facilite la gestión de negocios internacionales de manera remota.
Actualmente, el programa cuenta con más de 80.000 e-residentes en 70 países, consolidando una comunidad global de emprendedores digitales que encuentran en Estonia un acceso directo al mercado europeo.
Más oportunidades: Work in Estonia y Startup Visa
El éxito de la e-Residency se complementa con otros programas de atracción de talento impulsados por el gobierno estonio. Uno de ellos es Work in Estonia, que busca incorporar profesionales calificados en áreas como tecnología, ingeniería e innovación. La iniciativa ofrece asesoramiento sobre visados, reubicación y adaptación cultural, tanto para los trabajadores como para sus familias.
Otra opción es la Startup Visa, una visa especial dirigida a fundadores y empleados de startups extranjeras que desean instalarse en el país. Su objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor europeo, conectando proyectos emergentes con inversores y empresas consolidadas del continente.
En un mundo cada vez más digitalizado, Estonia se posiciona como una puerta de entrada al mercado europeo, y los emprendedores argentinos, acostumbrados a reinventarse, encuentran en la residencia virtual una nueva forma de crecer sin salir del país.