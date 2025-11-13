Crecen las residencias virtuales: cómo funciona el programa que permite “mudarse” a Europa sin moverse

El fenómeno no se limita a la Argentina: en toda América Latina, las aplicaciones al programa registraron un incremento del 25%, con el país ubicándose entre los más activos de la región. Actualmente, más de 670 emprendedores argentinos forman parte de la iniciativa, en su mayoría provenientes de los sectores de tecnología, software y consultoría empresarial, áreas donde la digitalización facilita operar sin fronteras.