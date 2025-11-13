La triste despedida de Nico Furtado a Jorge Lorenzo, su compañero en "El marginal"

Una triste noticia impactó en el ámbito artístico en las últimas horas: el actor Jorge Lorenzo murió a los 66 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. El fallecido artista era conocido por su interpretación de Capece en la serie "El marginal". Su fallecimiento generó una oleada de reacciones en el medio, y varios de sus colegas utilizaron las redes sociales para dedicarle mensajes de adiós. Uno de los primeros y más sentidos fue el de Nicolás Furtado, compañero de reparto en la producción televisiva de Sebastián Ortega.