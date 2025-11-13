Secciones
La triste despedida de Nico Furtado a Jorge Lorenzo, su compañero en "El marginal"

El actor, que se puso en la piel del despiadado “Capece” en la recordada serie, murió a los 66 años. Estaba internado desde septiembre,

Hace 1 Hs

Una triste noticia impactó en el ámbito artístico en las últimas horas: el actor Jorge Lorenzo murió a los 66 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. El fallecido artista era conocido por su interpretación de Capece en la serie "El marginal". Su fallecimiento generó una oleada de reacciones en el medio, y varios de sus colegas utilizaron las redes sociales para dedicarle mensajes de adiós. Uno de los primeros y más sentidos fue el de Nicolás Furtado, compañero de reparto en la producción televisiva de Sebastián Ortega.

El marginal fue, sin dudas, el proyecto más aclamado de Lorenzo. Meses atrás, el actor había revelado que su vida cambió considerablemente al punto tal que lo paraban en la calle para pedirle fotos. También había reconocido que en un primer momento tuvo miedo de que le pegaran en la calle por la maldad de Capece. Sin embargo, se encontró con una respuesta completamente diferente. “La gente me decía ‘qué turro sos, qué hijo de p***’, pero sos un actorazo’", contó en una entrevista con La Nación.

Al conocer la noticia, Nicolás Furtado, quien interpretó a Juan Pablo “Diosito” Borges, en El marginal, compartió en sus historias de Instagram una foto de Lorenzo y a modo de despedida escribió: “Que en paz descanses, Jorge querido”, junto al emoji de un corazón rojo.

Por su parte, Gerardo Romano -quien no solo trabajó con Lorenzo en El marginal, sino también en la producción "En el barro", donde ambos retomaron sus personajes de Sergio Antín y Capece- compartió en las redes una escena que hicieron juntos en el spin-off y escribió: “Compañero querido...”. Para cerrar, le agregó el emoji de un corazón roto a sus palabras.

De qué muró Jorge Lorenzo

En diálogo con la prensa, su amiga Natalia Bocca reveló que el actor venía atravesando complicaciones de salud desde hacía varios meses. "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio".

