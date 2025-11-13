¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

La Fundación León presentó su Bono Solidario "Fin de Año sobre Ruedas", una oportunidad para colaborar con sus programas sociales de Educación, Acompañamiento Familiar y Envejecimiento Activo y, al mismo tiempo, participar por el sorteo de una moto 0 km de Yuhmak.
Por solo $5.000, al adquirir un bono podrás contribuir al funcionamiento diario de la fundación y sumar chances de empezar el año con un premio increíble.
"Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento. Es una forma de cerrar el 2024 ayudando y empezar el 2025 con energía renovada", señaló Julio Picabea, director de Desarrollo de León. "Esta iniciativa ofrece a la comunidad la posibilidad de vivir la solidaridad y acceder a un importante premio", agregó.
Los bonos están disponibles
Se pueden obtener en las sedes de León en San Miguel de Tucumán (Maipú 452, de 8 a 17) y Yerba Buena (Boulevard 9 de Julio 14 -detrás del EASY-) de 9 a 15.
También se puede comprar online, vía el Alias bancario donaraleon y se debe enviar el comprobante por WhatsApp al 381 6205847.