¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

Por solo $5.000, al adquirir un bono podrás contribuir al funcionamiento diario de la fundación y sumar chances de empezar el año con un premio increíble.

¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año
Hace 1 Hs

La Fundación León presentó su Bono Solidario "Fin de Año sobre Ruedas", una oportunidad para colaborar con sus programas sociales de Educación, Acompañamiento Familiar y Envejecimiento Activo y, al mismo tiempo, participar por el sorteo de una moto 0 km de Yuhmak.

Por solo $5.000, al adquirir un bono podrás contribuir al funcionamiento diario de la fundación y sumar chances de empezar el año con un premio increíble.

"Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento. Es una forma de cerrar el 2024 ayudando y empezar el 2025 con energía renovada", señaló Julio Picabea, director de Desarrollo de León. "Esta iniciativa ofrece a la comunidad la posibilidad de vivir la solidaridad y acceder a un importante premio", agregó.

Los bonos están disponibles

Se pueden obtener en las sedes de León en San Miguel de Tucumán (Maipú 452, de 8 a 17) y Yerba Buena (Boulevard 9 de Julio 14 -detrás del EASY-) de 9 a 15.

También se puede comprar online, vía el Alias bancario donaraleon y se debe enviar el comprobante por WhatsApp al 381 6205847.

