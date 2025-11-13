“Furiosa” llega a Netflix este domingo: la épica película con Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy

“Furiosa: de la saga Mad Max” fue una de las películas más aclamadas de 2024 y, tras su paso por cines y festivales, llega a Netflix este domingo 16 de noviembre.
La cinta, dirigida por George Miller, se ambienta en el universo apocalíptico de Mad Max y narra los orígenes de Imperator Furiosa, el personaje que interpretó Charlize Theron en Furia en la carretera (2015).
En esta nueva versión, Anya Taylor-Joy encarna a una joven Furiosa, arrebatada de su hogar —el “Lugar Verde de Muchas Madres”— y capturada por una horda de motociclistas liderada por Dementus (Chris Hemsworth). A partir de ahí, comienza una épica lucha por la supervivencia en un desierto devastado, dominado por dos tiranos que se disputan el poder: Dementus y el ya conocido Immortan Joe.
El regreso triunfal del universo “Mad Max”
La idea de esta precuela nació tras el éxito de Mad Max: Furia en la carretera, película que revitalizó la saga en 2015 con Tom Hardy y Charlize Theron. Su impacto fue tan grande que incluso fue nominada a los Premios Oscar y llevó al director a expandir el universo con una historia centrada en el pasado de Furiosa.
En esta nueva entrega, George Miller vuelve a combinar acción extrema, paisajes desoladores y un potente mensaje sobre libertad y resistencia. Con una duración de más de dos horas, Furiosa despliega una auténtica odisea de acción y supervivencia donde casi todos los efectos especiales fueron reales y no digitales, una decisión que le da una intensidad visual única.
Un rodaje extremo y transformaciones radicales
Anya Taylor-Joy confesó que el rodaje fue uno de los más duros de su carrera:
“Sabía que iba a necesitar los dos años hasta el estreno para superarlo”, declaró la actriz.
Por su parte, Chris Hemsworth realizó una transformación total para dar vida a Dementus, dejando atrás su imagen de superhéroe de Marvel. Su interpretación mezcla crueldad, carisma y humor, en un papel que muchos críticos consideraron uno de los más interesantes de su carrera.
Incluso Elsa Pataky, esposa de Hemsworth, realiza un breve cameo en la película, aunque su apariencia es prácticamente irreconocible.
Una experiencia cinematográfica para disfrutar en casa
Con su estreno en Netflix el 16 de noviembre, Furiosa se suma al catálogo de grandes películas de acción disponibles en la plataforma. La crítica la definió como una mezcla perfecta de cine épico, adrenalina y drama humano, consolidando a George Miller como uno de los grandes maestros del género.
Si te gustan las películas con paisajes apocalípticos, batallas motorizadas y heroínas implacables, Furiosa es una cita imperdible.