“Furiosa” llega a Netflix este domingo: la épica película con Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy

El regreso triunfal del universo “Mad Max”

La idea de esta precuela nació tras el éxito de Mad Max: Furia en la carretera, película que revitalizó la saga en 2015 con Tom Hardy y Charlize Theron. Su impacto fue tan grande que incluso fue nominada a los Premios Oscar y llevó al director a expandir el universo con una historia centrada en el pasado de Furiosa.