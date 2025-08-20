Furiosa: la épica odisea de Mad Max que arrasa en Netflix España

Una de las grandes películas de 2024 acaba de aterrizar en Netflix España y ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma. Se trata de “Furiosa: de la saga Mad Max”, una historia épica protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, que regresa al universo postapocalíptico creado por George Miller.
De “Furia en la carretera” a la historia de Furiosa
La semilla de esta película nació hace diez años, con el estreno de Mad Max: Furia en la carretera (2015), en la que Charlize Theron interpretaba a Imperator Furiosa. El éxito del filme no solo revitalizó la franquicia, sino que también abrió la puerta a un spin-off centrado en los orígenes de este personaje.
En “Furiosa”, la joven guerrera es arrebatada de su hogar y cae en manos del Señor de la Guerra Dementus (Chris Hemsworth), líder de una horda de motociclistas. Entre batallas por el poder, traiciones y sobrevivencia en el desierto, la protagonista emprende un viaje cargado de pruebas que marcarán su destino.
Una superproducción de acción en estado puro
Con más de dos horas de duración, “Furiosa: de la saga Mad Max” es un espectáculo visual repleto de efectos prácticos, persecuciones y escenas de riesgo que devuelven al espectador al espíritu original de la saga.
La propia Anya Taylor-Joy confesó que el rodaje fue uno de los más exigentes de su carrera: “Sabía que iba a necesitar los dos años hasta el estreno de la película para superarlo”. Por su parte, Chris Hemsworth se transformó por completo para dar vida a Dementus, un villano complejo, brutal y, en ocasiones, hilarante.
Como detalle extra, incluso Elsa Pataky tiene un cameo en el filme, aunque resulta casi irreconocible para la mayoría de los espectadores.
Furiosa, un estreno imprescindible en Netflix España
Tras su paso por el Festival de Cannes 2024 y su recorrido por cines de todo el mundo, “Furiosa” ya está disponible en Netflix España, donde rápidamente se convirtió en una de las películas más vistas del catálogo.
Con una mezcla de acción desenfrenada, drama y una puesta en escena espectacular, la nueva entrega de la saga Mad Max confirma que el cine postapocalíptico sigue más vivo que nunca.