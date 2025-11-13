Una mujer con cáncer terminal murió horas después de cumplir su último deseo

Una historia de amor y fortaleza

El camino de Jade cambió en agosto de 2023, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de estómago en estadio 2. En un principio, la pareja mantuvo la esperanza, pero la evolución fue más rápida y agresiva de lo esperado. En pocas semanas, los médicos detectaron que el tumor se había extendido a otras zonas del cuerpo, alcanzando la fase 4 antes de que ella pudiera iniciar tratamiento. En septiembre, los especialistas le informaron que le quedaban apenas tres meses de vida.