“Si no estuviera preso, sería youtuber”: la defensa del padre de Lucas Pertossi sobre el video del crimen

Sin embargo, el padre de uno de los condenados también sostuvo con firmeza la inocencia de su hijo. “Mi hijo es inocente”, afirmó categóricamente Marcos Pertossi, quien destacó que las pericias demuestran que Lucas no tocó a Fernando. “Lucas no estuvo cerca de Fernando. Lucas no le pegó”, sentenció, argumentando que lo único que hizo su hijo fue grabar.