“Si no estuviera preso, sería youtuber”: la defensa del padre de Lucas Pertossi sobre el video del crimen

A cinco años del crimen que estremeció al país, el padre de uno de los jóvenes condenados rompió el silencio y defendió la inocencia de su hijo. En una entrevista televisiva, aseguró que las pericias demuestran que “no tocó a Fernando” y explicó por qué grabó la noche del ataque.

Hace 1 Hs

A cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, Marcos Pertossi —padre de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes condenados por el asesinato— rompió el silencio y habló públicamente sobre cómo vive desde entonces.

“Lo que le pasó a la familia Báez Sosa es una barbaridad. Quisiera poder darles el pésame, abrazarlos. Lo pienso todas las noches, me gustaría hablar con ellos. Entiendo su dolor, y Lucas también”, expresó en una entrevista con el programa Tarde o Temprano (eltrece).

 “Eran las 10.30 de la mañana y recibí ese llamado que nadie quiere tener. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe’. Desde ese día, todo cambió”.

Sin embargo, el padre de uno de los condenados también sostuvo con firmeza la inocencia de su hijo. “Mi hijo es inocente”, afirmó categóricamente Marcos Pertossi, quien destacó que las pericias demuestran que Lucas no tocó a Fernando. “Lucas no estuvo cerca de Fernando. Lucas no le pegó”, sentenció, argumentando que lo único que hizo su hijo fue grabar.

Por qué Lucas Pertossi grabó el crimen de Fernando Báez Sosa, según su padre

La grabación del ataque, considerada una de las pruebas más determinantes durante el juicio, fue interpretada por la fiscalía como evidencia de premeditación. Sin embargo, Marcos Pertossi ofreció otra explicación: “Si hoy Lucas no estuviera preso, sería youtuber o instagramer, porque él grababa todo”.

Según el padre, su hijo tenía el hábito de registrar cada momento de su vida, y la filmación no fue un acto intencional de documentar un crimen, sino parte de esa costumbre.

Durante la entrevista, el panel del programa no evitó las preguntas más incómodas: ¿por qué Lucas no intervino para detener la agresión? ¿Por qué no llamó al 911? Estas dudas, reconoció Pertossi, son las que más “resquemor” generan en la sociedad.

El padre también dejó entrever tensiones entre las familias de los condenados, al señalar que prefiere no hablar de los otros acusados ni de sus parientes, posiblemente por las diferencias surgidas en las estrategias de defensa durante el proceso judicial.

El caso, que conmovió a todo el país, vuelve a estar en el centro de la escena con el estreno de la serie documental 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, que llega a Netflix este jueves 13 de noviembre.

La producción, dirigida por Martín Rocca y realizada por Fabula, reconstruye minuto a minuto el crimen que estremeció al país e incluye testimonios inéditos de familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados. En tres episodios, repasa cómo un ataque de apenas 50 segundos marcó para siempre la vida de decenas de personas.

