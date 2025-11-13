De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

A sus 66 años, el actor argentino Jorge Lorenzo falleció este miércoles 12 de noviembre. Con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, el artista había alcanzado gran popularidad por sus participaciones en “El Marginal”, “En el barro” y “ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.
El rol que lo catapultó en la fama fue su personaje de "Capece" en "El Marginal", el guardia cárcel y mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano. Pero además tuvo participaciones en series exitosas como "Casi Ángeles", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz".
De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"
En declaraciones a la prensa, la amiga del actor Natalia Bocca mencionó que Lorenzo sufría complicaciones en su salud en el último tiempo. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló. "Desde que empezamos a trabajar juntos nació una querida amistad que nos acompañó por años”, relató Bocca entre lágrimas. En su perfil social, le dedicó palabras conmovedoras: “Te voy a extrañar, querido amigo".
Jorge Lorenzo deja un inmenso legado en el que descansa su amplia y talentosa carrera. Fiel defensor del compromiso absoluto con el papel, manejaba una doma magistral del arte actoral, sutil por origen pero potenciado por capacitación continua. Es recordado como un profesional modesto y cabal, que prefirió muchas veces el compromiso de sus actos antes que el reconocimiento. La huella de su talento queda, al menos, para siempre marcada en el corazón del arte escénico argentino.