Secciones
SociedadSalud

Verrugas y manchas oscuras en el cuello: la señal que podría anticipar una grave enfermedad

La prevención y la observación del propio cuerpo pueden ser las mejores herramientas para anticiparse a una de las enfermedades más extendidas del siglo XXI.

Verrugas y manchas oscuras en el cuello: la señal que podría anticipar una grave enfermedad Verrugas y manchas oscuras en el cuello: la señal que podría anticipar una grave enfermedad
Hace 2 Hs

Los especialistas advierten que algunos cambios visibles en la piel del cuello podrían funcionar como una alerta temprana frente al desarrollo de diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina.

La diabetes tipo 2 avanza silenciosamente, muchas veces sin síntomas evidentes hasta que ya se presentan complicaciones. Sin embargo, el cuerpo puede dar señales antes de que aparezca el diagnóstico. Una de ellas se manifiesta en el cuello, donde ciertos cambios cutáneos podrían revelar alteraciones metabólicas en etapas iniciales.

Signos de la diabetes 2

Entre los signos más comunes se encuentran los acrocordones, pequeñas verrugas blandas que cuelgan de la piel y suelen pasar desapercibidas, y la acantosis nigricans, manchas oscuras y de textura aterciopelada que se localizan en los pliegues del cuello o axilas. Ambas manifestaciones están vinculadas con la resistencia a la insulina, una de las principales antesalas de la diabetes tipo 2.

Además, estudios recientes destacan que la circunferencia del cuello puede ser un indicador importante de riesgo metabólico. Según investigaciones del Framingham Heart Study, cada aumento de tres centímetros en esa medida eleva un 14% las probabilidades de padecer síndrome metabólico. En los hombres, superar los 40 centímetros se asocia con mayor riesgo de apnea del sueño, mientras que en las mujeres, los valores por encima de 36 centímetros se relacionan con mayor resistencia a la insulina.

Los especialistas subrayan que el sobrepeso y el sedentarismo son los principales detonantes de la diabetes tipo 2, una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos. Cambios simples en el estilo de vida, como bajar entre un 5 y un 10% del peso corporal o realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física, pueden reducir el riesgo hasta en un 58%.

Detección temprana

Finalmente, los expertos coinciden en que la detección temprana y el seguimiento médico son claves. “El diagnóstico precoz cambia el curso de la enfermedad. No se trata solo de medicación, sino de un abordaje integral que incluya buena alimentación, ejercicio y control periódico”, remarcan.

La prevención y la observación del propio cuerpo pueden ser las mejores herramientas para anticiparse a una de las enfermedades más extendidas del siglo XXI.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas

Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios