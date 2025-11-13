Verrugas y manchas oscuras en el cuello: la señal que podría anticipar una grave enfermedad

Los especialistas subrayan que el sobrepeso y el sedentarismo son los principales detonantes de la diabetes tipo 2, una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos. Cambios simples en el estilo de vida, como bajar entre un 5 y un 10% del peso corporal o realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física, pueden reducir el riesgo hasta en un 58%.