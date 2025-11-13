Fernando Espinoza apuntó contra Caruso Lombardi: "Si tocan a un compañero mío, vamos directo por él"

Además, reivindicó su transparencia y aseguró estar sometido a controles estrictos: “Soy muy libre. Mis cuentas, las de mis familiares y mi patrimonio están investigados por las comisiones de Ética de AFA, Conmebol y FIFA. No puedo jugar ni a la quiniela”. En esa línea, volvió a apuntar contra Caruso: “A él le pagan por estar en un lugar y hablar mal de fútbol. Hay que tener un límite y cuidar este deporte, que les da de comer a millones de personas cada domingo”.