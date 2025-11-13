MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

Tras una tensa deliberación, el jurado decidió salvar a Calvo y dejar en la cuerda floja a Ventura y Chango. Finalmente, fue el periodista quien debió abandonar la competencia. Conmovido, Ventura agradeció la oportunidad y repasó con humor su paso por el programa: “Acá vieron al verdadero Ventura. Yo vine por el lado del show porque no soy chef, pero traté de dar lo mejor. Siempre fui un atrevido de la vida: hice teatro, revista, televisión, y ahora cocina. No sé si me voy siendo cocinero, pero aprendí a usar las ollas y las hornallas”, dijo entre risas.