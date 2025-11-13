MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a poner a prueba a los famosos con un desafío de alta exigencia técnica, que terminó con la salida de Luis Ventura. El periodista, que se había convertido en uno de los participantes más carismáticos del certamen, se despidió entre aplausos y con palabras que conmovieron a la conductora, Wanda Nara.
Una noche de eliminación
La noche comenzó con una clase magistral del chef Tomás Treschanski, creador del restaurante Trescha y ganador de una estrella Michelin. El desafío consistía en replicar su plato insignia: trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre. Una receta compleja, que exigía controlar la temperatura del aceite entre 35° y 45°, lograr una cocción perfecta y cuidar cada detalle en la presentación.
Con 60 minutos en el reloj, los concursantes —entre ellos Emilia Attias, Evangelina Anderson, Andy Chango, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Walas, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli— se enfrentaron a uno de los retos más difíciles de la temporada. A medida que avanzaba la prueba, el jurado destacó el nivel general, pero no todos lograron superar las expectativas.
Los platos de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez fueron los más elogiados por su precisión y equilibrio de sabores. En tanto, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Roccasalvo y Walas también consiguieron pasar de ronda sin sobresaltos. Los más complicados fueron Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura, quienes recibieron críticas por errores en cocción y presentación.
Tras una tensa deliberación, el jurado decidió salvar a Calvo y dejar en la cuerda floja a Ventura y Chango. Finalmente, fue el periodista quien debió abandonar la competencia. Conmovido, Ventura agradeció la oportunidad y repasó con humor su paso por el programa: “Acá vieron al verdadero Ventura. Yo vine por el lado del show porque no soy chef, pero traté de dar lo mejor. Siempre fui un atrevido de la vida: hice teatro, revista, televisión, y ahora cocina. No sé si me voy siendo cocinero, pero aprendí a usar las ollas y las hornallas”, dijo entre risas.
La emoción de Wanda
Wanda Nara no pudo contener la emoción al despedirlo. “No me debés nada, Luis. Soy yo la que te debe mucho a vos. Me enorgullece haberte tenido acá. Sos un luchador y un tipo real, y eso se vio en cada plato”, le respondió la conductora, visiblemente conmovida.
Horas antes de la emisión, el periodista había protagonizado una curiosa situación fuera de cámara: publicó por error una foto que anticipaba su eliminación, lo que generó revuelo en redes sociales. Más tarde, reconoció el descuido y se disculpó públicamente. “Fue mi culpa, me llegó material del programa y lo subí sin revisar. Soy un hombre de medios y me hago cargo”, explicó.
Con la partida de Luis Ventura, el certamen continúa con 20 celebridades en competencia. Las próximas semanas prometen nuevos desafíos y la presencia de reconocidos chefs invitados que seguirán elevando el nivel del reality más visto de la televisión argentina.