Agenda de TV: Francia, Italia y Portugal juegan por las Eliminatorias Europeas

Eliminatorias Europeas
13.45: Noruega-Estonia (ESPN 2)
14: Armenia-Hungría (Disney+)
14: Azerbaiján-Islandia (Disney+)
16.30: Francia-Ucrania (ESPN)
16.30: Irlanda-Portugal (ESPN 2)
16.45: Andorra-Albania (Disney+)
16.45: Moldavia-Italia (Disney+)
Amistoso Internacional
14: República Checa-San Marino (Disney+)
14: Macedonia del Norte-Lituania (Disney+)
21.30: Canadá-Ecuador (DSports)
Euroliga
16.45: Real Madrid-Panathinaikos (DSports 2)
Boxeo
20.30: Stephane Fondjo-Steven Butler (ESPN 2)
NHL (Hockey sobre hielo)
21: Toronto Maple Leafs-Los Angeles Kings (ESPN 3)
NFL (Fútbol Americano)
22: New England Patriots-New York Jets (Disney+)
Liga Nacional
22.10: Independiente de Oliva-Ferro (TyC Sports)