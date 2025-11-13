Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: Francia, Italia y Portugal juegan por las Eliminatorias Europeas

Los italianos necesitan una victoria para mantener sus chances de clasificación directa.

A UN PASO. Francia podría conseguir hoy la clasificación para el Mundial 2026 si vence a Ucrania. A UN PASO. Francia podría conseguir hoy la clasificación para el Mundial 2026 si vence a Ucrania. FOTO TOMADA DE X.COM/EQUIPEDEFRANCE
Hace 1 Hs

Eliminatorias Europeas

13.45: Noruega-Estonia (ESPN 2)

14: Armenia-Hungría (Disney+)

14: Azerbaiján-Islandia (Disney+)

16.30: Francia-Ucrania (ESPN)

16.30: Irlanda-Portugal (ESPN 2)

16.45: Andorra-Albania (Disney+)

16.45: Moldavia-Italia (Disney+)

Amistoso Internacional

14: República Checa-San Marino (Disney+)

14: Macedonia del Norte-Lituania (Disney+)

21.30: Canadá-Ecuador (DSports)

Euroliga

16.45: Real Madrid-Panathinaikos (DSports 2)

Boxeo

20.30: Stephane Fondjo-Steven Butler (ESPN 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

21: Toronto Maple Leafs-Los Angeles Kings (ESPN 3)

NFL (Fútbol Americano)

22: New England Patriots-New York Jets (Disney+)

Liga Nacional

22.10: Independiente de Oliva-Ferro (TyC Sports)

Temas EcuadorCanadáRepública ChecaConsejo Asesor de la Magistratura
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
3

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna
4

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental
5

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura
6

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Más Noticias
En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Comentarios