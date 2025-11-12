Secciones
EspectáculosFamosos

El futbolista de Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui: “Una obsesión por salir con los ex de las amigas”

Ambas famosas mantienen silencio en redes y evitan referirse al presunto fin de su amistad, que hasta hace poco parecía inquebrantable.

El futbolista de Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui: “Una obsesión por salir con los ex de las amigas”
Hace 1 Hs

Yanina Latorre reveló el motivo detrás del quiebre entre la China Suárez y La Joaqui, una de las amistades más mediáticas del espectáculo argentino. Según contó en Sálvense quien pueda (América TV), el vínculo entre la actriz y la cantante se habría roto por un reconocido futbolista de la Selección de Colombia.

El motivo de la pelea entre la China Suárez y La Joaqui

En medio de la polémica por la entrevista que la China Suárez finalmente no dio en Luzu TV, Yanina Latorre aseguró que la relación entre la actriz y La Joaqui terminó de manera definitiva. “Ellas fueron muy amigas en la época en que la China quería ser cantante. Pero todo se rompió por un hombre”, contó la panelista.

Según detalló, el conflicto surgió por James Rodríguez, figura de la Selección de Colombia. “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. En una nota dijo que vivía afuera, pero nunca lo hizo público. Yo voy a decir el nombre: es James Rodríguez”, reveló Latorre.

El gesto de la China que desató el escándalo

Si bien nunca se confirmó oficialmente el romance entre La Joaqui y James Rodríguez, Latorre explicó que, tras la ruptura, la China Suárez habría empezado a seguir al futbolista en redes sociales.

“Cuando La Joaqui terminó la relación, automáticamente la China lo empieza a seguir. James tiene un chofer que es su hombre de confianza, y La Joaqui lo seguía también. En las historias de Instagram ve a la China paseando en el auto con el chofer de James por Colombia”, contó la panelista de LAM.

“Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”

Latorre fue aún más contundente al describir la actitud de la ex Casi Ángeles:

“Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas. Ella quería un jugador de fútbol y lo encontró en Mauro Icardi. La Joaqui cortó y ella subió una selfie con el chofer de James Rodríguez en Colombia. Me lo van a negar, pero anótenlo”.

Silencio absoluto de la China y La Joaqui

Pese a la fuerte versión que circula, ni la China Suárez ni La Joaqui se pronunciaron públicamente sobre el tema. Ambas mantienen silencio en redes y evitan referirse al presunto fin de su amistad, que hasta hace poco parecía inquebrantable.

Temas Eugenia "China" Suárez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué se suspendió la entrevista de la China Suárez en Luzu TV: se conocieron los motivos

Por qué se suspendió la entrevista de la China Suárez en Luzu TV: se conocieron los motivos

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Todo lo que tenés que saber de “Pluribus”, la nueva serie del creador de Breaking Bad que ya es furor

Todo lo que tenés que saber de “Pluribus”, la nueva serie del creador de Breaking Bad que ya es furor

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”
6

Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”

Más Noticias
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Comentarios