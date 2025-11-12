El futbolista de Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui: “Una obsesión por salir con los ex de las amigas”

El motivo de la pelea entre la China Suárez y La Joaqui

En medio de la polémica por la entrevista que la China Suárez finalmente no dio en Luzu TV, Yanina Latorre aseguró que la relación entre la actriz y La Joaqui terminó de manera definitiva. “Ellas fueron muy amigas en la época en que la China quería ser cantante. Pero todo se rompió por un hombre”, contó la panelista.