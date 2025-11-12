El futbolista de Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui: “Una obsesión por salir con los ex de las amigas”

Yanina Latorre reveló el motivo detrás del quiebre entre la China Suárez y La Joaqui, una de las amistades más mediáticas del espectáculo argentino. Según contó en Sálvense quien pueda (América TV), el vínculo entre la actriz y la cantante se habría roto por un reconocido futbolista de la Selección de Colombia.
El motivo de la pelea entre la China Suárez y La Joaqui
En medio de la polémica por la entrevista que la China Suárez finalmente no dio en Luzu TV, Yanina Latorre aseguró que la relación entre la actriz y La Joaqui terminó de manera definitiva. “Ellas fueron muy amigas en la época en que la China quería ser cantante. Pero todo se rompió por un hombre”, contó la panelista.
Según detalló, el conflicto surgió por James Rodríguez, figura de la Selección de Colombia. “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. En una nota dijo que vivía afuera, pero nunca lo hizo público. Yo voy a decir el nombre: es James Rodríguez”, reveló Latorre.
El gesto de la China que desató el escándalo
Si bien nunca se confirmó oficialmente el romance entre La Joaqui y James Rodríguez, Latorre explicó que, tras la ruptura, la China Suárez habría empezado a seguir al futbolista en redes sociales.
“Cuando La Joaqui terminó la relación, automáticamente la China lo empieza a seguir. James tiene un chofer que es su hombre de confianza, y La Joaqui lo seguía también. En las historias de Instagram ve a la China paseando en el auto con el chofer de James por Colombia”, contó la panelista de LAM.
“Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”
Latorre fue aún más contundente al describir la actitud de la ex Casi Ángeles:
“Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas. Ella quería un jugador de fútbol y lo encontró en Mauro Icardi. La Joaqui cortó y ella subió una selfie con el chofer de James Rodríguez en Colombia. Me lo van a negar, pero anótenlo”.
Silencio absoluto de la China y La Joaqui
Pese a la fuerte versión que circula, ni la China Suárez ni La Joaqui se pronunciaron públicamente sobre el tema. Ambas mantienen silencio en redes y evitan referirse al presunto fin de su amistad, que hasta hace poco parecía inquebrantable.