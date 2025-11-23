Secciones
El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás

La inteligencia artificial de Google ya se integra a Maps y permite interactuar por voz, planificar rutas personalizadas y hasta gestionar tareas cotidianas sin tocar la pantalla.

Hace 1 Hs

La incorporación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, está transformando la experiencia de uso dentro de Google Maps, al ofrecer un nivel de interacción pensado especialmente para quienes pasan mucho tiempo al volante.

El “truco” detrás de esta actualización es que ahora la aplicación puede procesar lenguaje natural con mayor precisión, lo que permite realizar pedidos complejos sin necesidad de seguir comandos rígidos ni tocar la pantalla. Gracias a esta mejora, el sistema funciona como un acompañante virtual capaz de intervenir en situaciones habituales durante la conducción.

Uno de los cambios más notorios se observa en la manera en que Gemini formula las instrucciones. En lugar de basarse en distancias exactas, el sistema prioriza los puntos de referencia que aparecen en el mapa. El objetivo es lograr una conducción más intuitiva, con frases que aluden a elementos visibles del entorno, reduciendo así la posibilidad de distracciones.

Más que un GPS: un asistente integral

Además del guiado, la inteligencia artificial amplía el alcance de Maps hacia tareas cotidianas que van más allá de la navegación. Entre las nuevas posibilidades se incluyen agregar eventos al calendario, gestionar citas, reportar incidentes o recibir avisos relevantes incluso con la navegación desactivada.

Con estas incorporaciones, Google busca que su IA se convierta en un soporte integral, capaz de organizar desplazamientos y actividades desde un único entorno.

Nuevas funciones con Gemini

Entre las herramientas destacadas aparece Lens con Gemini, una función que permite reconocer información sobre locales y edificios simplemente apuntando la cámara del teléfono. Este recurso refuerza la idea de inmediatez, al posibilitar descubrir lo que hay alrededor sin escribir ni buscar manualmente.

Otro de los ejes centrales de la actualización es la personalización de rutas. Con el tiempo, el sistema aprende los hábitos, preferencias y destinos frecuentes del usuario, y propone trayectos adaptados a cada conductor según los horarios, el tráfico o las rutas más elegidas. Estas sugerencias se perfeccionarán a medida que la integración avance en Android, iOS y Android Auto, donde se implementará de forma gradual.

Desde Google aseguran que el despliegue de Gemini estará acompañado por mejoras en seguridad y privacidad. La compañía enfatiza que las consultas por voz y los datos de navegación se mantienen bajo sus políticas de confidencialidad, con el objetivo de garantizar que los usuarios conserven el control sobre la información que procesa el sistema.

