El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás

Otro de los ejes centrales de la actualización es la personalización de rutas. Con el tiempo, el sistema aprende los hábitos, preferencias y destinos frecuentes del usuario, y propone trayectos adaptados a cada conductor según los horarios, el tráfico o las rutas más elegidas. Estas sugerencias se perfeccionarán a medida que la integración avance en Android, iOS y Android Auto, donde se implementará de forma gradual.