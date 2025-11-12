Viví Yerba Buena con un fin de semana lleno de cultura, arte y entretenimiento

Del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, Yerba Buena ofrecerá una variada agenda de actividades culturales para disfrutar en familia. Obras de títeres, muestras artísticas, festivales y clases abiertas formarán parte de una propuesta pensada para todos los públicos.
Jueves 13 de noviembre – Obra de títeres “Ratoncitos”
A partir de las 18 horas, en SOS La Cañada (San Martín y Las Lanzas), se presentará la obra de títeres “Ratoncitos”, una función llena de ternura, humor y aventuras para disfrutar en familia. La entrada es libre y gratuita.
Viernes 14 de noviembre – “Aventuras Caninas” en el Barrio Nicolás II
Desde las 17 horas, en la intersección de Ushuaia y Rawson, se presentará “Aventuras Caninas”, un espectáculo de títeres que invita a grandes y chicos a compartir una tarde diferente, entre risas, amistad y personajes entrañables. La entrada es libre y gratuita.
Sábado 15 de noviembre – Muestra de teatro y danza
A partir de las 20 horas, en la Casa del Adulto Mayor (Santo Domingo 220), se realizará una muestra artística donde los talleres de teatro y danza presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del año, en una jornada que celebra el talento y la dedicación de nuestros artistas locales.
Sábado 15 y domingo 16 de noviembre – Festival Cayor Medieval
Durante ambos días, desde las 18 horas, la Rotonda de Pie del Cerro será escenario del Festival Cayor Medieval, un evento que combina música en vivo, desfiles, charlas, combates, concursos, danzas y mucho arte. Una experiencia única que transportará a todos a la época medieval.
Domingo 16 de noviembre – Celebración del Día del Flamenco
Para cerrar el fin de semana, a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), se celebrará el Día del Flamenco con una clase abierta y gratuita por Sevillanas. Una invitación a disfrutar de la música, el arte y la pasión andaluza. En simultáneo, en el mismo recinto, a partir de las 18 hs se realizará una muestra de fin de año de Tejido y Bordado, donde se presentara lo aprendido en los talleres dictados en la Casa de la Cultura, Punto Digital y Espacio Cultural Nicolas II.