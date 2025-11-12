Viví Yerba Buena con un fin de semana lleno de cultura, arte y entretenimiento

Domingo 16 de noviembre – Celebración del Día del Flamenco

Para cerrar el fin de semana, a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), se celebrará el Día del Flamenco con una clase abierta y gratuita por Sevillanas. Una invitación a disfrutar de la música, el arte y la pasión andaluza. En simultáneo, en el mismo recinto, a partir de las 18 hs se realizará una muestra de fin de año de Tejido y Bordado, donde se presentara lo aprendido en los talleres dictados en la Casa de la Cultura, Punto Digital y Espacio Cultural Nicolas II.