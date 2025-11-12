Secciones
SociedadActualidad

Viví Yerba Buena con un fin de semana lleno de cultura, arte y entretenimiento

Obras de títeres, muestras artísticas, festivales y clases abiertas formarán parte de una propuesta pensada para todos los públicos.

Viví Yerba Buena con un fin de semana lleno de cultura, arte y entretenimiento
Hace 1 Hs

Del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, Yerba Buena ofrecerá una variada agenda de actividades culturales para disfrutar en familia. Obras de títeres, muestras artísticas, festivales y clases abiertas formarán parte de una propuesta pensada para todos los públicos.

Jueves 13 de noviembre – Obra de títeres “Ratoncitos”

A partir de las 18 horas, en SOS La Cañada (San Martín y Las Lanzas), se presentará la obra de títeres “Ratoncitos”, una función llena de ternura, humor y aventuras para disfrutar en familia. La entrada es libre y gratuita.

Viernes 14 de noviembre – “Aventuras Caninas” en el Barrio Nicolás II

Desde las 17 horas, en la intersección de Ushuaia y Rawson, se presentará “Aventuras Caninas”, un espectáculo de títeres que invita a grandes y chicos a compartir una tarde diferente, entre risas, amistad y personajes entrañables. La entrada es libre y gratuita.

Sábado 15 de noviembre – Muestra de teatro y danza

A partir de las 20 horas, en la Casa del Adulto Mayor (Santo Domingo 220), se realizará una muestra artística donde los talleres de teatro y danza presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del año, en una jornada que celebra el talento y la dedicación de nuestros artistas locales.

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre – Festival Cayor Medieval

Durante ambos días, desde las 18 horas, la Rotonda de Pie del Cerro será escenario del Festival Cayor Medieval, un evento que combina música en vivo, desfiles, charlas, combates, concursos, danzas y mucho arte. Una experiencia única que transportará a todos a la época medieval.

Domingo 16 de noviembre – Celebración del Día del Flamenco

Para cerrar el fin de semana, a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), se celebrará el Día del Flamenco con una clase abierta y gratuita por Sevillanas. Una invitación a disfrutar de la música, el arte y la pasión andaluza. En simultáneo, en el mismo recinto, a partir de las 18 hs se realizará una muestra de fin de año de Tejido y Bordado, donde se presentara lo aprendido en los talleres dictados en la Casa de la Cultura, Punto Digital y Espacio Cultural Nicolas II.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Mega Eco Canje”, en Yerba Buena: una jornada para transformar residuos en conciencia verde

“Mega Eco Canje”, en Yerba Buena: una jornada para transformar residuos en conciencia verde

Yerba Buena: repararon la fuga de gas en la avenida Solano Vera

Yerba Buena: repararon la fuga de gas en la avenida Solano Vera

No Sos Colapinto, ¡Bajá un Cambio!, la fuerte campaña de Yerba Buena para frenar la imprudencia vial

"No Sos Colapinto, ¡Bajá un Cambio!", la fuerte campaña de Yerba Buena para frenar la imprudencia vial

Susto por la rotura de un caño de gas en la avenida Solano Vera

Susto por la rotura de un caño de gas en la avenida Solano Vera

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
6

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Más Noticias
Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Comentarios