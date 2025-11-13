Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro Alberdi: dos propuestas
Esta noche, desde las 21, el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) tendrá una doble actividad. En la sala Juan Tríbulo habrá una muestra final del taller de clown “La fábrica de payasos”; mientras que en la sala mayor estará la danza de Ñan Masicuna, el grupo que tiene su espacio formativo en el complejo Dickens de la UNT.
Calamaro Day: tributo a “El Salmón”
Con músicos invitados y Dj’s en vivo, esta noche se celebrará en La Cúpula (Maipú 396) una jornada dedicada a la música Andrés Calamaro, con una selección de las canciones más conocidas de “El Salmón”. Otro tributo tendrá lugar en Joao (General Paz 516) donde los tucumanos RCP interpretarán canciones de Attaque 77, referente del punk nacional, con entrada gratuita desde las 21.
Tafí Viejo: taller de danzas y recital
Una jornada dedicada al folclore norteño se vivirá hoy desde las 17 en Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez” de Tafí Viejo (avenida Alem 755). La propuesta comenzará con un “Taller de danzas del Jujuy” con música en vivo, con un recorrido sobre ritmos y pasos de bailecito, cuecas y carnavalito a cargo de Xuxeña y destinado a jóvenes y adultos. Luego, a partir de las 21, habrá un show de baile y canciones con la participación de la tallerista ElVillaSemillaqueBrilla (compañía de arte independiente y autogestionada de artistas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca) y de Nehuén Trío (el grupo vocal local que conforman Javier Fiori, Álvaro Arruñada y Fernando Llomplat -foto-). En tanto desde las 18, en la plaza Padre José Rooijakkers de Villa Obrera se presentará el espectáculo “Tradición entre limones y guitarras” con el Taller de Canto y Folclore y la Academia Aires de Villa Obrera.
Centro Virla: exposición y concierto coral
Las salas Pequeña y Semicircular del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) alojarán desde esta tarde desde las 19.30 y hasta fin de mes la exposición “El arte de hacer lo que amamos”, con la muestra del taller Bastidorestuc que dirige Jorge Nieva. A partir de las 20, en el auditorio, se presentará el Coral Exun, formado hace casi dos décadas por exintegrantes del Coro Universitario de Tucumán e integrado con más de 30 voces. El concierto será con un repertorio variado y popular, con entrada libre y gratuita. Para experimentar la plástica, Boris Restó (San Juan 1.131) propone una nueva edición de PintóVino, con el “Manual del artista libre”.
Tucumán Jazz: continúa el festival
La agenda de hoy del Festival Tucumán Jazz estará protagonizada por artistas locales. Con entrada libre y gratuita, desde las 19 y en la Librería Cúspide de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.238) estará el grupo Tres Piernas (foto); a las 22 en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), Garufa. Con entrada paga (los socios de Club LA GACETA tienen 2x1) actuarán desde las 20 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) 12 Cuerdas junto a Xavier Moyano; y desde las 21, en el San Martín (avenida Sarmiento 601) El Club de Mora y Jime Peñalba.
Estación Mitre: el futuro de un sitio emblemático
Esta tarde, desde las 18, se realizará ReVuelta Volumen II, una caminata para recorrer los alrededores de la Estación Mitre planteada como una invitación a mirar y a debatir sobre las diferentes propuestas para el futuro de este espacio que durante décadas fue central en la historia material y simbólica, y en la identidad tucumana. La actividad es gratuita y abierta a todo el público y el punto de encuentro será en la plaza Alberdi, con la organización del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la UNT.
Galería Radar: en Yerba Buena
“Constelaciones argentinas” es la muestra que Galería Radar habilitará hoy a las 19.30 en Alter Point (avenida Perón 2.300, Yerba Buena). Habrá obras de Pesce, Morgante (foto), Wells, Quiroga y Lecuona.
Encuentro de Impro: propuesta en la Sociedad Francesa
“Comediantes al rescate” es el ciclo de Impro que se desarrolla en la Sociedad Francesa (San Juan 750). Esta noche desde las 21.30 estarán Maco Santucho, José Padilla, Seba Rolfo, Emanuel Lobo, Guada Zapatiel y Mauri Ramos Yassine.