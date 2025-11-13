Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tafí Viejo: taller de danzas y recital

Una jornada dedicada al folclore norteño se vivirá hoy desde las 17 en Casa de la Cultura “Catalina Albarracín de Suárez” de Tafí Viejo (avenida Alem 755). La propuesta comenzará con un “Taller de danzas del Jujuy” con música en vivo, con un recorrido sobre ritmos y pasos de bailecito, cuecas y carnavalito a cargo de Xuxeña y destinado a jóvenes y adultos. Luego, a partir de las 21, habrá un show de baile y canciones con la participación de la tallerista ElVillaSemillaqueBrilla (compañía de arte independiente y autogestionada de artistas de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca) y de Nehuén Trío (el grupo vocal local que conforman Javier Fiori, Álvaro Arruñada y Fernando Llomplat -foto-). En tanto desde las 18, en la plaza Padre José Rooijakkers de Villa Obrera se presentará el espectáculo “Tradición entre limones y guitarras” con el Taller de Canto y Folclore y la Academia Aires de Villa Obrera.