Diego Falivene: “No tenemos que esperar el futuro, sino empezarlo a construir”

El abogado y productor agropecuario Diego Falivene, integrante del grupo CREA NOA y de la Mesa Directiva de la Sociedad Rural Tucumán (SRT), participó del ciclo Encuentros LA GACETA y compartió su mirada sobre los desafíos actuales del sector. “El productor hoy está con una mirada de 360 grados, atendiendo problemas a los que antes no estábamos acostumbrados”, señaló, destacando la necesidad de un cambio de mentalidad en el campo.
Falivene planteó que los productores deben “dejar de pensar solo en la producción” y enfocarse en revisar métodos y modelos de gestión. “No tenemos que tenerle miedo al cambio. Tenemos que ser más eficientes, porque los commodities ya no pagan el riesgo de producir commodities”, advirtió. Según el dirigente rural, el contexto exige una administración más vertical y estratégica de las empresas agropecuarias.
El productor también subrayó la importancia de agregar valor en origen: “Hoy podemos transformar nuestros granos en proteína animal y vender. Así no perdés la plata del flete al puerto y tenés un flujo de dinero más lineal”.
En ese sentido, alentó a los productores a integrarse en cadenas de valor, incluso con inversiones pequeñas que les permitan diversificar y estabilizar su economía.
“Tenemos que empezar a construir el futuro del campo con una mirada más amplia”, resumió Falivene. Para él, el camino pasa por innovar, gestionar mejor y animarse a transformar la producción tradicional en un sistema más eficiente y sostenible.