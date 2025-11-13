Secciones
EconomíaRural

Diego Falivene: “No tenemos que esperar el futuro, sino empezarlo a construir”

El productor agropecuario participó del ciclo Encuentros, del diario LA GACETA y habló de los desafíos del sector.

Diego Falivene. LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL Diego Falivene. LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL
13 Noviembre 2025

El abogado y productor agropecuario Diego Falivene, integrante del grupo CREA NOA y de la Mesa Directiva de la Sociedad Rural Tucumán (SRT), participó del ciclo Encuentros LA GACETA y compartió su mirada sobre los desafíos actuales del sector. “El productor hoy está con una mirada de 360 grados, atendiendo problemas a los que antes no estábamos acostumbrados”, señaló, destacando la necesidad de un cambio de mentalidad en el campo.

Falivene planteó que los productores deben “dejar de pensar solo en la producción” y enfocarse en revisar métodos y modelos de gestión. “No tenemos que tenerle miedo al cambio. Tenemos que ser más eficientes, porque los commodities ya no pagan el riesgo de producir commodities”, advirtió. Según el dirigente rural, el contexto exige una administración más vertical y estratégica de las empresas agropecuarias.

El productor también subrayó la importancia de agregar valor en origen: “Hoy podemos transformar nuestros granos en proteína animal y vender. Así no perdés la plata del flete al puerto y tenés un flujo de dinero más lineal”. 

En ese sentido, alentó a los productores a integrarse en cadenas de valor, incluso con inversiones pequeñas que les permitan diversificar y estabilizar su economía.

“Tenemos que empezar a construir el futuro del campo con una mirada más amplia”, resumió Falivene. Para él, el camino pasa por innovar, gestionar mejor y animarse a transformar la producción tradicional en un sistema más eficiente y sostenible.

Temas Encuentros LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
1

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
2

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
6

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Más Noticias
De la naranja a la palta Hass: la audacia tucumana que transformó un cultivo tradicional

De la naranja a la palta Hass: la audacia tucumana que transformó un cultivo tradicional

La historia de la empresa tucumana que exporta limones orgánicos a la cadena de Amazon

La historia de la empresa tucumana que exporta limones orgánicos a la cadena de Amazon

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios