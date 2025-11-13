Diego Falivene: “No tenemos que esperar el futuro, sino empezarlo a construir”

El abogado y productor agropecuario Diego Falivene, integrante del grupo CREA NOA y de la Mesa Directiva de la Sociedad Rural Tucumán (SRT), participó del ciclo Encuentros LA GACETA y compartió su mirada sobre los desafíos actuales del sector. “El productor hoy está con una mirada de 360 grados, atendiendo problemas a los que antes no estábamos acostumbrados”, señaló, destacando la necesidad de un cambio de mentalidad en el campo.