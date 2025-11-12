Secciones
Una intensa granizada sorprendió en las Ruinas de Quilmes y dañó parte del museo

El fenómeno climático se produjo alrededor de las 18.30 y se extendió durante unos 20 minutos.

Una intensa granizada sorprendió en las Ruinas de Quilmes y dañó parte del museo
Hace 1 Hs

Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 18.30, un intenso temporal de granizo sorprendió a quienes se encontraban en la Tierra Sagrada de las Ruinas de Quilmes. El fenómeno climático, que se desató de manera repentina, duró unos 20 minutos y provocó daños materiales dentro del museo del sitio arqueológico.

Según fuentes policiales, la caída de granizo fue sorpresiva y de fuerte intensidad, lo que ocasionó filtraciones de agua en el techo del museo. Como consecuencia, uno de los proyectores ubicados en el interior resultó inutilizado al ser alcanzado por el agua que ingresó durante la tormenta.

El evento generó preocupación entre el personal que custodia el sitio, ya que el museo forma parte del circuito cultural y educativo de las Ruinas de Quilmes, donde se conservan piezas y recursos audiovisuales que explican la historia del antiguo asentamiento diaguita-calchaquí.

A pesar del susto y los daños materiales, las autoridades locales informaron que no se registraron personas heridas y que el equipo de mantenimiento trabaja para evaluar el estado de la infraestructura afectada y restablecer las condiciones normales del lugar.

Comentarios