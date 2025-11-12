En Tucumán, la canasta familiar tucumana trepó a $1 millón

Si bien Alimentos y bebidas es considerado un rubro “inelástico” porque se trata de bienes de primera necesidad, imprescindibles para la supervivencia humana y que, difícilmente su consumo se ajuste por precios, sus ventas mostraron una caída de 1% en relación a octubre del año pasado, de acuerdo con el relevamiento que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en todo el país. Pese a que el mes pasado registró una mejora mensual de 3,5%, vale tener en cuenta que fue la primera del año, lo que deja en evidencia lo retraído que está el consumo de las familias que, hasta deben restringir la demanda de lo básico para la subsistencia.