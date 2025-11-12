El pozo de Números de Oro alcanza los $6.000.000 y sigue creciendo

La expectativa no se detiene entre los tucumanos que cada semana prueban suerte con Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado llegó a $6.000.000, una cifra que podría duplicarse hasta los $12.000.000 si el cartón ganador lleva el sello “Usuario Tarjeta Sol”.