La historia de la empresa tucumana que exporta limones orgánicos a la cadena de Amazon

Con una trayectoria que combina raíces familiares, visión global y un fuerte compromiso con la sustentabilidad, Zamora Citrus se consolidó como referente internacional en la exportación de limones orgánicos. Su gerente comercial y de logística, Luciana Zamora, representa a la tercera generación de una familia que transformó la producción citrícola tucumana. “Es un orgullo continuar el legado de mis padres y de mi abuelo inmigrante español, quien fue pionero en la producción de limones en la provincia”, expresó.