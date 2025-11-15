La historia de la empresa tucumana que exporta limones orgánicos a la cadena de Amazon

Con una trayectoria que combina raíces familiares, visión global y un fuerte compromiso con la sustentabilidad, Zamora Citrus se consolidó como referente internacional en la exportación de limones orgánicos. Su gerente comercial y de logística, Luciana Zamora, representa a la tercera generación de una familia que transformó la producción citrícola tucumana. “Es un orgullo continuar el legado de mis padres y de mi abuelo inmigrante español, quien fue pionero en la producción de limones en la provincia”, expresó.
Luego de su experiencia profesional en España, Luciana regresó al país para implementar el sistema de exportación directa desde Tucumán, optimizando la logística y consolidando el vínculo con clientes internacionales. Desde hace siete años, lidera el desarrollo de mercados -especialmente el estadounidense- y posicionó a la firma como el único proveedor de limones orgánicos de Tucumán para Whole Foods, la cadena de Amazon, con certificación de Comercio Justo (Fair Trade).
Esa certificación avala un modelo que coloca a los trabajadores en el centro. A través de una prima social, los empleados reciben un aporte económico adicional que este año superó los $ 130 millones, beneficiando directamente a 150 familias. Con esos fondos, se desarrollan programas de mejora de vivienda, alimentación, educación y proyectos productivos como huertas o microemprendimientos. “Es muy gratificante ver cómo los trabajadores transforman esa ayuda en oportunidades reales”, subrayó Zamora.
El compromiso ambiental también atraviesa toda la cadena de valor. Convertirse en líderes en la exportación en fresco de limón orgánico implicó un proceso de más de 20 años, con una transición de tres hacia la certificación internacional. Desde el cultivo hasta el empaque y la logística, cada etapa cumple con los protocolos de la Unión Europea y Estados Unidos, garantizando una fruta de calidad que soporta más de 40 días de tránsito marítimo sin perder frescura.
Con un 70% de mujeres en puestos de dirección, Zamora Citrus también marca un cambio en el liderazgo dentro del sector. “Durante mucho tiempo, el manejo comercial y logístico estuvo dominado por hombres, pero hoy la mirada femenina aporta nuevas habilidades y sensibilidad”, destacó Luciana. Su meta a futuro es clara: convertir a la empresa en 100% orgánica y seguir posicionando a Tucumán como una potencia citrícola mundial que exporta no solo limones, sino también valores.