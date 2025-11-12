Quién es el padre Paco: el sacerdote detenido acusado de apedrear policías

Francisco “Paco” Olveira Fuster integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, un movimiento fundado en 1986 que reúne a más de 150 sacerdotes en todo el país. Este colectivo se considera heredero del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), con una línea más politizada y tradicionalmente vinculada al peronismo, a diferencia de los llamados “curas villeros”, más cercanos a la teología del pueblo impulsada por el papa Francisco.