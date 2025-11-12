Quién es el padre Paco: el sacerdote detenido acusado de apedrear policías

Francisco “Paco” Olveira Fuster, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, fue detenido este miércoles durante una manifestación de jubilados frente al Congreso. La Policía Federal lo acusó de “tirar piedras” y de agredir a una agente, aunque el sacerdote negó los hechos y fue liberado a la hora.
Detención del padre Paco durante la protesta
El episodio ocurrió durante una nueva marcha de jubilados en reclamo de aumentos en los haberes. En medio de los forcejeos entre manifestantes y efectivos, la Policía desplegó un fuerte operativo antipiquete en las inmediaciones del Congreso. Según fuentes oficiales, el padre Paco fue apresado junto a otro manifestante, acusado de arrojar piedras que impactaron en la cabeza de una agente, quien debió ser asistida por el SAME y trasladada al Hospital Ramos Mejía.
“Están aprehendidos hasta que el magistrado resuelva”, confirmaron voceros policiales tras el operativo. Sin embargo, menos de una hora después, Olveira recuperó la libertad.
La versión del padre Paco
Tras su liberación, el sacerdote rechazó las acusaciones y aseguró que intervino para defender a un manifestante detenido injustamente.
“Si yo hubiera dejado que se llevaran a Fidel, no me atacaban, pero no me parece justo que se lleven a un pibe que no estaba haciendo absolutamente nada”, explicó.
“Tengo coronita por ser cura. No nos llevaron presos porque se les arma un quilombo. Y bueno, prefiero estar ahí”, agregó ante la prensa.
Un referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres
Francisco “Paco” Olveira Fuster integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, un movimiento fundado en 1986 que reúne a más de 150 sacerdotes en todo el país. Este colectivo se considera heredero del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), con una línea más politizada y tradicionalmente vinculada al peronismo, a diferencia de los llamados “curas villeros”, más cercanos a la teología del pueblo impulsada por el papa Francisco.
El padre Paco ha participado activamente en diversas protestas sociales y políticas. Suele acompañar las marchas de los jubilados todos los miércoles, y no es la primera vez que protagoniza un episodio con la Policía. En mayo pasado, resultó herido con un corte profundo en la ceja durante una manifestación y debió ser asistido.
Su relación con la política
Al igual que otros sacerdotes del grupo, Olveira mantiene una postura crítica frente al Gobierno nacional. Es cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien visitó en 2024 en el Instituto Patria. En distintas oportunidades, cuestionó con dureza la gestión del presidente Javier Milei, acusándolo de tener “las manos manchadas de sangre” y de “jugar con el hambre de la gente”.