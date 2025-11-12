Dólar hoy: la cotización oficial bajó $10 y se vendió a $1.435 en el Banco Nación

En la rueda de este miércoles, el dólar oficial registró una baja de $10 para finalizar a $1.435 para la venta y a $1.385 para la compra en las pantallas del Banco Nación (BNA).
En tanto, la cotización mayorista llegó a tocar un mínimo intradiario de $1.390, aunque finalmente terminó en $1.412, apenas $1 por debajo del cierre del martes.
Las cotizaciones financieras también mostraron un comportamiento bajista. El dólar MEP descendió hasta $1.450,06, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró una leve baja y se ubicó en $1.471,78. En paralelo, el dólar "blue" se mantuvo estable en $1.440.
Domingo Cavallo duda de la capacidad del ministro Caputo para defender el peso sin reservas
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a poner en duda la viabilidad del régimen de bandas cambiarias implementado por el gobierno de Javier Milei, con el argumento de que el bajo nivel de reservas del Banco Central (BCRA) compromete su capacidad para defender el techo de la banda.
"Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?", cuestionó Cavallo durante su participación en la Conferencia Anual de FIEL.
También expresó su preocupación por la persistente expectativa de devaluación, impulsada por el cepo cambiario que aún afecta a las empresas y por la necesidad de avanzar en la eliminación de restricciones a las transacciones financieras en dólares. "Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización", remarcó.
Las declaraciones de Cavallo se produjeron en el marco del panel "Reformar la economía, la mirada de tres exministros", en el que también participaron Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy, previo a la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo.
Durante su propia exposición, Caputo defendió el esquema de bandas actual y argumentó que la volatilidad en la demanda de dinero, el bajo volumen del mercado cambiario y la alta volatilidad política impiden la adopción de un régimen de flotación libre.
Por su parte, Nicolás Dujovne diferenció entre las reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento a largo plazo y la normalización económica que debe precederlas. En su opinión, esta normalización implica reducir el gasto público, eliminar moratorias previsionales y subsidios a la energía, y avanzar hacia un régimen monetario-cambiario más funcional, como la flotación libre, que requiere de la acumulación de reservas para mitigar la volatilidad del tipo de cambio.
Cavallo, en tanto, enfatizó la necesidad de definir claramente el tipo de organización económica al que se aspira para entender el sentido y la secuencia de las reformas.