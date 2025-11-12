Dólar hoy: la cotización oficial bajó $10 y se vendió a $1.435 en el Banco Nación

También expresó su preocupación por la persistente expectativa de devaluación, impulsada por el cepo cambiario que aún afecta a las empresas y por la necesidad de avanzar en la eliminación de restricciones a las transacciones financieras en dólares. "Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización", remarcó.