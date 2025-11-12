Secciones
Pichetto propone aplicar un arancel del 30% a las compras por plataformas como Shein y Temu

Tras el cruce con Galperin, el diputado nacional dijo que impulsará un proyecto de ley en el Congreso.

Shein y Temu. ARCHIVO Shein y Temu. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció que impulsará un proyecto de ley para aplicar un arancel del 30% a los productos que ingresen al país a través de plataformas digitales como Shein y Temu, con el objetivo de resguardar a la producción y al comercio nacionales.

El diputado nacional advirtió que este tipo de empresas “destruyen toda la producción nacional” al saltear en la cadena de comercialización “al industrial y al comerciante argentino”. En declaraciones radiales, sostuvo que estas plataformas “van directamente al consumidor, pero suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

Durante una entrevista con radio Rivadavia de Buenos Aires, Pichetto señaló que el sector textil es uno de los más perjudicados por la importación masiva de prendas a bajo costo. “El sector textil argentino está siendo impactado de manera demoledora por estos productos que llegan por correo privado o courier”, afirmó.

El proyecto, que será presentado en la Cámara de Diputados, propone que el Estado aplique un arancel del 30% a todas las mercaderías que ingresen al país mediante plataformas desde el exterior, las cuales -según el legislador- “compiten de manera desleal” con la producción local, consignó el diario "Ámbito".

Pichetto también advirtió sobre la expansión de otras plataformas internacionales y aseguró que “estas empresas buscan dominar el mercado mediante dumping y ofrecen productos de baja calidad”. En ese sentido, subrayó: “Hay que cuidar al empresario y a las PyMEs argentinas y ver cómo equilibramos el juego, porque la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores”.

En cuanto a los próximos pasos, Pichetto adelantó que su propuesta se debatirá en el Congreso y que el arancel del 30% será el punto de partida: “Yo lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un courier o correo privado, sin exenciones, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.

Cruce con Galperin

Pichetto cuestionó días atrás a Marcos Galperin por el avance de las plataformas chinas que compiten con el modelo de Mercado Libre. A través de una publicación en redes sociales, el legislador le advirtió al empresario: “Mejor empezá a preocuparte porque te van a pasar por arriba”.

La disputa entre ambos no es reciente. Días atrás, Pichetto había retomado en X las declaraciones del CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, quien pidió mayores controles sobre las importaciones realizadas a través de Shein y Temu. En respuesta, Galperin buscó bajar el tono de la polémica y aseguró que la empresa está lista para competir: “Vamos a hacerlo como lo hicimos, con éxito, en otros países del continente”, escribió.

Temas Buenos AiresMiguel Angel PichettoCongreso de la NaciónMercado LibreJuan MartínArgentinaMarcos GalperínÁmbito
