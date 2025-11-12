Pichetto propone aplicar un arancel del 30% a las compras por plataformas como Shein y Temu

La disputa entre ambos no es reciente. Días atrás, Pichetto había retomado en X las declaraciones del CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, quien pidió mayores controles sobre las importaciones realizadas a través de Shein y Temu. En respuesta, Galperin buscó bajar el tono de la polémica y aseguró que la empresa está lista para competir: “Vamos a hacerlo como lo hicimos, con éxito, en otros países del continente”, escribió.