La industria química-petroquímica cerró septiembre con caídas

El informe mensual desarrollado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp®) indicó que durante septiembre de 2025 la producción del sector registró una disminución del 8% respecto del mes anterior. En comparación con igual mes del año pasado, la baja fue del 10%, mientras que el acumulado del año se mantiene con una caída del 5%, con relación a 2024.
En el segmento de ventas locales, el relevamiento evidenció una caída del 4% respecto de agosto, atribuida principalmente a menores operaciones en el sector de agroquímicos industriales, (menor volumen de comercialización). En términos interanuales, la disminución alcanzó el 23%, afectando a todos los subsectores excepto los básicos orgánicos. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la contracción se ubica en el 14%.
Las exportaciones dentro del informe de la Ciqyp®, en tanto, experimentaron una baja del 16% en relación con el mes previo y una caída del 28% interanual. El acumulado del año, sin embargo, se mantiene estable respecto al año anterior.
En cuanto al desempeño de las Pymiq (Pequeña y Mediana Industria Química), el comportamiento fue dispar. La producción descendió un 2% mensual, aunque registró una mejora del 25% interanual y una suba del 6% acumulada. Las ventas locales crecieron un 14% en relación con agosto, con un incremento interanual del 8%; mientras que el acumulado aún se mantiene 3% por debajo del año pasado. Por otro lado, las exportaciones Pymiq se destacaron con un aumento mensual del 57%, un crecimiento interanual del 37% y un acumulado del 35% arriba, convirtiéndose en el segmento más dinámico del período.
Durante septiembre de 2025, la balanza comercial de los productos del sector medida en dólares, arrojó un leve superávit del 2%. Las importaciones disminuyeron un 6%, mientras que las exportaciones bajaron un 15%.
Por su parte, el uso de la capacidad instalada en septiembre se mantuvo en niveles similares a los de meses previos, con un promedio del 61% para productos básicos e intermedios y del 89% para productos petroquímicos.
En conclusión, las ventas totales del sector en general, que incluye a las PyMIQ (mercado local + exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe, durante septiembre 2025, fueron de U$S298 millones, acumulando un total de U$S2.537 millones en los primeros nueve meses del año.
“Los datos de setiembre 2025, muestran valores negativos en demanda doméstica y producción, aunque las Pymes del sector pudieron tener valores interesantes en exportaciones. La sobreoferta de productos químicos a nivel global impacta en precios y volúmenes. Seguimos a la espera de la recuperación de la demanda del mercado interno, aún en un contexto complejo, el sector sigue mostrando su capacidad de adaptación y resiliencia”, señaló Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp®).