Cómo inscribirse en el padrón dirigido a impulsar a artesanos y emprendedores de Tafí Viejo

Cómo inscribirse en el padrón de Tafí Viejo

La convocatoria está dirigida a artesanos y emprendedores del Municipio que elaboran productos originales y buscan ampliar su alcance. Para completar la inscripción, los interesados deben acercarse a la Dirección de Empleo y Economía Social ubicada en la calle Congreso 286, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.