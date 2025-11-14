Secciones
Cómo inscribirse en el padrón dirigido a impulsar a artesanos y emprendedores de Tafí Viejo

El registro está abierto en la Dirección de Empleo y Economía Social, y permite acceder a ferias, capacitaciones y programas que fortalecen la producción local.

ECONOMÍA LOCAL. Artesanos y emprendedores taficeños pueden registrarse para acceder a ferias, capacitaciones y programas de apoyo impulsados por el Municipio. ECONOMÍA LOCAL. Artesanos y emprendedores taficeños pueden registrarse para acceder a ferias, capacitaciones y programas de apoyo impulsados por el Municipio. / INSTAGRAM
Hace 42 Min

La Dirección de Empleo y Economía Social de Tafí Viejo tiene una convocatoria para que artesanos y emprendedores se sumen al padrón municipal. Esta propuesta se propone fortalecer el trabajo artesanal y brindar nuevas oportunidades a quienes impulsan la economía social mediante sus proyectos creativos.

El objetivo principal del padrón es organizar, acompañar y difundir la labor de los productores locales. En el Municipio destacan que el registro permite acceder a capacitaciones, ferias, programas de apoyo y otras actividades destinadas a potenciar el desarrollo económico y la visibilidad de los emprendimientos.

Al formar parte de esta red, los artesanos pueden acceder a espacios de exposición, mejorar su presencia en el mercado y recibir asesoramiento sobre herramientas que fortalezcan la gestión de sus negocios.

Cómo inscribirse en el padrón de Tafí Viejo

La convocatoria está dirigida a artesanos y emprendedores del Municipio que elaboran productos originales y buscan ampliar su alcance. Para completar la inscripción, los interesados deben acercarse a la Dirección de Empleo y Economía Social ubicada en la calle Congreso 286, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.

Al momento de realizar el trámite hay que presentar una foto carnet, fotocopia del DNI y una tarjeta de presentación del emprendimiento. Además, quienes necesiten más información o tengan dudas pueden comunicarse al número 381-6963136, donde recibirán asesoramiento sobre el proceso de registro.

Esta propuesta también procura fortalecer el sentido de comunidad entre los productores, fomentando la cooperación y el intercambio de experiencias. En Tafí Viejo subrayaron que la economía local crece cuando se promueven espacios de acompañamiento que permiten profesionalizar los proyectos.

Un impulso para la economía social en Tucumán

Con la creación del padrón, Tafí Viejo reafirma su compromiso con la promoción de la economía social y el desarrollo cultural. 

La iniciativa se consolida como una herramienta para potenciar el talento local y reconocer el valor del trabajo artesanal en la identidad tucumana.

