Antes de reunirse con figuras de Hollywood, el papa León XIV reveló cuáles son sus películas favoritas

El Sumo Pontífice eligió historias conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 "¡Qué bello es vivir!".

Antes de reunirse con figuras de Hollywood, el papa León XIV reveló cuáles son sus películas favoritas
Hace 42 Min

En la previa de una reunión especial con figuras de Hollywood y directores ganadores del Óscar en el Vaticano, el papa León XIV enumeró sus cuatro películas favoritas .

El Sumo Pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 "¡Qué bello es vivir!", protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado. El filme está actualmente disponible en Netflix.

También citó el musical de Robert Wise "La novicia rebelde" (1965), protagonizada por Julie Andrews y disponible a la fecha en el catálogo de Disney+.

Además incluyó en su lista al drama familiar de Robert Redford "Gente corriente" o "Gente como uno" de 1980, que también la oferta el gigante del streaming audiovisual, Netflix.

Otra de sus películas favoritas es "'La vida es bella" (1997) de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. 'La vita è bella', como es su título original, completa la lista de las tres disponibles en Netflix.

El papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci.

También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

