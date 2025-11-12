Tras una caída preocupante, el Bitcoin se recupera: ¿cuál es el precio hoy?Tras caídas preocupantes, el Bitcoin se recupera: ¿cuál es el precio hoy?

Bitcoin, la primera moneda de internet basada en la tecnología peer to peer y de régimen completamente liberal, se recuperó de la liquidación de principios de noviembre, subiendo un 6% en estos últimos días.
De acuerdo con los seguimientos de Forbes de la criptomoneda, Bitcoin manifestó un repunte significativo, tras haber caído por debajo de los U$S 100.000 brevemente la semana pasada, lo que generó temores por un colapso de la moneda. Tras unos días de incertidumbre, el bitcoin se recuperó y hoy se establece alrededor de los U$S 105.000.
La moneda aún permanece alejada de su máximos históricos, habiendo llegado a los U$S126.000 por unidad hace un mes. Bitcoin repunta poco mientras los"traders" anticipan que recuperará sus mejores números. Los operadores de compraventa buscan volver a probar los U$S 107.000.
Apuestas a la alza
Mientras el precio del Bitcoin repunta, JP Morgan reveló que sus clientes están apostando cada vez más por el bitcoin, justo cuando los analistas del banco predicen un auge inminente del precio de la criptomoneda.
Según el informe de Forbes, los clientes de corretaje de JPMorgan aumentaron sus apuestas en bitcoin a través del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin de BlackRock en un 64 % durante los últimos meses, según reveló el banco.
Las apuestas en bitcoin se produjeron mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa respaldando Bitcoin y las criptomonedas, impulsando la agenda criptográfica de su administración y posicionando la riqueza de su familia hacia bitcoin y las criptomonedas