Tras una caída preocupante, el Bitcoin se recupera: ¿cuál es el precio hoy?Tras caídas preocupantes, el Bitcoin se recupera: ¿cuál es el precio hoy?

De acuerdo con los seguimientos de Forbes de la criptomoneda, Bitcoin manifestó un repunte significativo, tras haber caído por debajo de los U$S 100.000 brevemente la semana pasada, lo que generó temores por un colapso de la moneda. Tras unos días de incertidumbre, el bitcoin se recuperó y hoy se establece alrededor de los U$S 105.000.