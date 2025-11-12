Quién es Yulia Vlasova, la joven modelo rusa de 29 años que conquistó a Johnny Depp

Un nuevo capítulo para el actor

Johnny Depp, de 62 años, ha sido protagonista de algunas de las relaciones más mediáticas de Hollywood. Estuvo comprometido con Winona Ryder, mantuvo una extensa historia con Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, y se casó con Amber Heard en 2015, unión que terminó en un mediático juicio por difamación que acaparó la atención mundial.