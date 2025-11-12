Quién es Yulia Vlasova, la joven modelo rusa de 29 años que conquistó a Johnny Depp

Después de años de mantener un perfil discreto tras su conflictivo divorcio con Amber Heard, Johnny Depp parece haber encontrado nuevamente el amor. Según medios internacionales, el actor estaría vinculado sentimentalmente con Yulia Vlasova, una modelo y esteticista rusa radicada en Praga, 33 años menor que él.
Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, varias apariciones juntos en eventos y cenas privadas en Europa alimentaron los rumores sobre esta nueva etapa sentimental del protagonista de Piratas del Caribe.
Un encuentro en un festival y una conexión que creció con el tiempo
De acuerdo con versiones cercanas al entorno del actor, Depp y Vlasova se habrían conocido en 2021 durante el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa. Desde entonces, mantuvieron contacto y habrían comenzado una relación más cercana a mediados de 2024.
Quién es Yulia Vlasova
Nacida en Rusia, Vlasova se mudó a Praga hace varios años, donde dirige su propio estudio de maquillaje y estética profesional. En sus redes sociales comparte parte de su trabajo en moda y belleza, además de fotografías que sus seguidores interpretan como indirectas o guiños hacia el actor.
En los últimos meses, la joven fue vista junto a Depp en Londres y otras ciudades europeas, aunque fuentes allegadas al intérprete señalaron que se trata de un vínculo informal, sin una relación establecida oficialmente.
Un nuevo capítulo para el actor
Johnny Depp, de 62 años, ha sido protagonista de algunas de las relaciones más mediáticas de Hollywood. Estuvo comprometido con Winona Ryder, mantuvo una extensa historia con Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, y se casó con Amber Heard en 2015, unión que terminó en un mediático juicio por difamación que acaparó la atención mundial.
Desde aquel episodio, Depp eligió mantener un bajo perfil, centrado en su carrera musical y cinematográfica, y en proyectos independientes que lo devolvieron al circuito artístico europeo.
Ahora, su presunta relación con Vlasova parece marcar un nuevo comienzo personal, lejos del escándalo y bajo una discreción que el actor ha aprendido a valorar.