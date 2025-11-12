Secciones
DeportesFútbol

Así es Cañada Nieto, el lugar perdido en Uruguay donde aterrizó la camiseta homenaje a Miguel Russo

El pueblo rural está a más de 100 kilómetros de la Bombonera y se volvió noticia por un hallazgo que conmovió al mundo “Xeneize”.

Así es Cañada Nieto, el lugar perdido en Uruguay donde aterrizó la camiseta homenaje a Miguel Russo
Hace 1 Hs

Hasta hace unos días, Cañada Nieto era un punto casi anónimo en el mapa de Uruguay. Un pequeño pueblo rural del departamento de Soriano, al oeste del país, donde la vida transcurre entre campos de pastura, tractores y caminos de tierra. Allí, entre arroyos y sembradíos, apareció la camiseta que Boca Juniors había lanzado al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo, y que convirtió a este rincón en un inesperado protagonista del fútbol argentino.

El lugar se encuentra a unos 21 kilómetros al sureste de Dolores y a 171 kilómetros de la Bombonera en línea recta, según los cálculos de los medios uruguayos. Está atravesado por la Ruta 96, que conecta las zonas rurales de Soriano con las ciudades más pobladas. Según el último censo, viven allí alrededor de 420 personas, dedicadas en su mayoría a la agricultura y la ganadería.

Así es Cañada Nieto, el lugar perdido en Uruguay donde aterrizó la camiseta homenaje a Miguel Russo

La vida cotidiana es tranquila, marcada por el ritmo del campo y las estaciones. Casas bajas, molinos de viento, almacenes familiares y la omnipresencia del mate dibujan una postal típica del interior uruguayo. Por sus caminos suelen verse trabajadores rurales en bicicleta o camionetas cargadas de herramientas. Nadie imaginaba que, en ese paisaje sereno, aterrizaría un símbolo cargado de historia “Xeneize”.

Así es Cañada Nieto, el lugar perdido en Uruguay donde aterrizó la camiseta homenaje a Miguel Russo

El pueblo que se hizo viral

El hallazgo de Agustín Elugui, el productor que encontró la camiseta de Russo mientras manejaba su tractor, transformó la rutina del lugar. Desde entonces, curiosos y periodistas comenzaron a buscar el pequeño punto en el mapa donde había caído el homenaje. En redes, las fotos de Cañada Nieto se multiplicaron, mostrando sus praderas y su entorno silencioso.

El pueblo, de raíces humildes y espíritu comunitario, ahora figura en las crónicas deportivas de Argentina y Uruguay. Allí, donde el viento suele llevar hojas o semillas, esta vez trajo una camiseta que cruzó el río y unió dos pasiones: el fútbol y la emoción de lo inesperado.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel RussoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios