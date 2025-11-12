Así es Cañada Nieto, el lugar perdido en Uruguay donde aterrizó la camiseta homenaje a Miguel Russo

Hasta hace unos días, Cañada Nieto era un punto casi anónimo en el mapa de Uruguay. Un pequeño pueblo rural del departamento de Soriano, al oeste del país, donde la vida transcurre entre campos de pastura, tractores y caminos de tierra. Allí, entre arroyos y sembradíos, apareció la camiseta que Boca Juniors había lanzado al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo, y que convirtió a este rincón en un inesperado protagonista del fútbol argentino.