Quién es el uruguayo que encontró la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo

El martes comenzó como un día más en la rutina de Agustín Elugui, productor rural de Cañada Nieto, un pequeño pueblo del departamento de Soriano, en Uruguay. Mientras manejaba su tractor, algo brilló entre el pasto y le llamó la atención. “Pensé que era otro globo de helio, acá caen seguido. Casi le paso por arriba hasta que vi el escudo de Boca”, contó en diálogo con radio Carve. En ese momento, sin saberlo, había encontrado la camiseta que el club había lanzado al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo.