El profesor que robaba cuerpos de niñas y los convertía en muñecas: la historia del horror que estremeció a Rusia

La tarde caía fría sobre Nizhni Nóvgorod, en Rusia, cuando el inspector Igor Vasiliev llegó a un edificio modesto de tres pisos en la calle Akademika Anokhina. Allí vivía Anatoly Moskvin, un profesor solitario y erudito conocido por su pasión por la historia y las lenguas antiguas. Nadie en el barrio podía imaginar que detrás de la puerta de ese departamento silencioso se escondía una de las historias más espeluznantes del país.