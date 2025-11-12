Un oso obligó a cerrar un aeropuerto en Japón y crece la alarma por los ataques de estos animales

Un inusual incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones en un aeropuerto del noreste de Japón. El miércoles, un oso fue visto en la pista del aeropuerto de Hanamaki, en la prefectura de Iwate, lo que llevó a las autoridades a cerrar la terminal aérea durante hora y media mientras se intentaba localizar al animal.
Según informó el diario japonés Asahi Shimbun, un trabajador del aeropuerto divisó al oso -que se cree era un cachorro- alrededor de la 1 de la tarde (04:00 GMT), justo cuando aterrizaba un avión. La pista fue reabierta 90 minutos después, tras un operativo conjunto entre la policía y el personal del aeropuerto que no logró encontrar al animal.
No se trata de un caso aislado. En junio, el aeropuerto de Yamagata también debió cerrar temporalmente cuando un oso fue avistado corriendo por la pista, evidenciando un fenómeno cada vez más frecuente en Japón: la incursión de estos animales en áreas pobladas.
Una crisis nacional: osos en zonas residenciales
El episodio de Hanamaki coincide con una creciente preocupación en el país. En la prefectura norteña de Akita, el Ministerio de Defensa envió tropas para ayudar a contener una ola de ataques de osos que ha conmocionado a los residentes. Los animales han sido vistos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados e incluso en un balneario de aguas termales, y los ataques se reportan casi a diario.
Desde abril, más de 100 personas resultaron heridas y al menos 12 murieron por ataques de osos en todo Japón, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente actualizadas a fines de octubre.
“Cada día, los osos invaden zonas residenciales de la región y su impacto va en aumento”, declaró el vicesecretario jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato. “Es urgente dar respuesta al problema de los osos”.
Tropas, trampas y cazadores
El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron un acuerdo que autoriza el despliegue de tropas para colocar trampas con comida, transportar cazadores locales y colaborar en la eliminación de osos muertos. Las autoridades aclararon que los soldados no usarán armas de fuego para abatir a los animales.
El gobernador de Akita, Kenta Suzuki, admitió que las autoridades locales están “desesperadas” ante la falta de personal y los informes diarios de ataques.
Por su parte, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, advirtió que, si bien la misión busca garantizar la seguridad de la población, las Fuerzas de Autodefensa no pueden ofrecer apoyo ilimitado debido a su escasez de efectivos y a que su tarea principal sigue siendo la defensa nacional. Hasta ahora, el ministerio no recibió otras solicitudes de asistencia militar por este motivo.
Una situación crítica en Akita
Con una población de unos 880.000 habitantes, la prefectura de Akita registra más de 50 ataques desde mayo, con al menos cuatro víctimas fatales. Los expertos estiman que el 70% de los ataques ocurrieron en zonas residenciales, lo que subraya la creciente invasión de los osos en áreas urbanizadas.
Entre los casos más recientes, una anciana que buscaba setas en el bosque fue hallada muerta el fin de semana en la ciudad de Yuzawa, aparentemente atacada por un oso. Otra mujer, residente en la ciudad de Akita, murió a fines de octubre mientras trabajaba en una granja, y un repartidor de periódicos resultó herido el martes tras ser atacado en la misma ciudad.