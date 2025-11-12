Un oso obligó a cerrar un aeropuerto en Japón y crece la alarma por los ataques de estos animales

Una crisis nacional: osos en zonas residenciales

El episodio de Hanamaki coincide con una creciente preocupación en el país. En la prefectura norteña de Akita, el Ministerio de Defensa envió tropas para ayudar a contener una ola de ataques de osos que ha conmocionado a los residentes. Los animales han sido vistos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados e incluso en un balneario de aguas termales, y los ataques se reportan casi a diario.