Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

"Palito", de 84 años, padece secuelas del herpes zóster, una afección que le provocó ampollas en el rostro. Si bien Julieta Ortega afirmó que su padre ya "está bien de las amplollas en la cara que salen con el herpes zóster", enfatizó que la principal dificultad radica en que "está todavía muy dolorido" por malestares propios de su edad.