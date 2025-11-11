Secciones
Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Julieta Ortega explicó que el cantante aún no se recupera totalmente de las dolencias causadas por el herpes zóster.

Ramón Palito Ortega. Ramón "Palito" Ortega.
Hace 1 Hs

La cancelación de dos conciertos que Ramón "Palito" Ortega tenía programados, uno el domingo 9 en Paraná y otro el jueves 13 en Tandil, generó preocupación en sus seguidores. El entorno del artista comunicó la decisión a través de su cuenta oficial de X, citando "motivos de fuerza mayor".

La hija del cantante tucumano, la actriz Julieta Ortega, aclaró la situación. En diálogo con Teleshow, dijo si bien se habían programado fechas, su padre "aún no está en condiciones de subirse al escenario". "No volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido", explicó.

"Palito", de 84 años, padece secuelas del herpes zóster, una afección que le provocó ampollas en el rostro. Si bien Julieta Ortega afirmó que su padre ya "está bien de las amplollas en la cara que salen con el herpes zóster", enfatizó que la principal dificultad radica en que "está todavía muy dolorido" por malestares propios de su edad.

Días atrás, el propio Palito Ortega había reconocido estar afrontando dificultades de salud, diciendo: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”.

Prioridad en la salud

La productora responsable del evento en el Centro de Convenciones de Paraná confirmó que la suspensión se debió a las dificultades de salud del cantante, lamentando la situación y subrayando que el bienestar del ex gobernador tucumano es la prioridad.

En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, las organizaciones de ambos eventos establecieron diferentes mecanismos (según el método de pago utilizado), los cuales fueron comunicados oficialmente a los compradores.

