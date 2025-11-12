Llegó hasta Uruguay: la camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca soltó al cielo apareció en Cañada Nieto

A 106 kilómetros de La Bombonera, en el pueblo uruguayo de Cañada Nieto, apareció la camiseta con el nombre de Miguel Ángel Russo que Boca Juniors lanzó al cielo en homenaje al entrenador fallecido. El hallazgo se volvió viral y emocionó a los hinchas de ambos lados del Río de la Plata.