Conmoción en Brasil: un ex jugador de la Selección sufrió un problema cardíaco y preocupa su estado

El mediocampista Oscar, referente del San Pablo y ex integrante de la Selección de Brasil, encendió las alarmas en el fútbol sudamericano. Durante una prueba física de rutina en el predio de Barra Funda, el futbolista de 34 años sufrió una alteración cardíaca que obligó a su inmediata hospitalización.
El club informó que el jugador se encuentra clínicamente estable y bajo observación en el Hospital Albert Einstein, mientras se le realizan estudios complementarios. Médicos del club y del hospital intervinieron de manera rápida para estabilizarlo. Desde la institución señalaron que cualquier nueva información será difundida con autorización del propio futbolista.
El episodio revivió preocupaciones pasadas. Oscar ya había sido evaluado meses atrás por una fractura de vértebra y una anomalía cardíaca detectada en aquel momento. En una entrevista, el mediocampista había reconocido que estaba dispuesto a dejar el fútbol si su salud corría riesgo y afirmó que “la prioridad siempre es la vida, no el deporte”.
Un futuro en duda
Según medios brasileños, Oscar analiza la posibilidad de rescindir su contrato, vigente hasta 2027, debido a la reiteración de lesiones y los nuevos estudios. Desde su regreso al fútbol local disputó 21 partidos, con dos goles y cinco asistencias, pero las dolencias musculares lo mantuvieron alejado durante buena parte de la temporada.
El caso generó fuerte impacto en Brasil, recordando antecedentes como el retiro de Sergio Agüero por una afección similar. Mientras el jugador continúa internado, el San Pablo pidió respeto por su privacidad y aguarda los resultados definitivos que determinarán si podrá volver a competir.