Conmoción en Brasil: un ex jugador de la Selección sufrió un problema cardíaco y preocupa su estado

El episodio revivió preocupaciones pasadas. Oscar ya había sido evaluado meses atrás por una fractura de vértebra y una anomalía cardíaca detectada en aquel momento. En una entrevista, el mediocampista había reconocido que estaba dispuesto a dejar el fútbol si su salud corría riesgo y afirmó que “la prioridad siempre es la vida, no el deporte”.