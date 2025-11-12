Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

La noche del martes se tiñó de emoción y reconocimiento en el Ciudad Cultural Konex, donde se realizó la entrega de los Premios Konex a la Música Popular 2025. Artistas, productores, periodistas y referentes de la cultura se reunieron en una gala que celebró lo mejor de la escena musical argentina de los últimos años.
El gran momento de la velada llegó cuando Charly García subió al escenario para recibir el Konex de Brillante, la máxima distinción que otorga la Fundación Konex. El músico, símbolo del rock nacional y figura clave en la historia de la música argentina, fue ovacionado de pie por el público.
El galardón —que en ediciones anteriores recibieron leyendas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi— reconoció la trayectoria inigualable de García y su influencia transversal en varias generaciones de artistas.
Acompañado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Sandra Mihanovich, Charly tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, expresó:
“Agradezco a todos por este reconocimiento, y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa”.
El auditorio estalló en aplausos ante la dedicatoria, que selló uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.
Durante la noche, también se entregaron los Konex de Platino en diversas categorías. David Lebón fue distinguido como Solista de Rock, mientras que Divididos recibió el premio al Conjunto de Rock. En el pop, Lali fue reconocida como Solista y Babasónicos junto a Miranda! compartieron el galardón al Conjunto.
El folklore tuvo como ganadores a Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en la categoría Solista, y a Los Manseros Santiagueños como Conjunto. En otros géneros, Wos se destacó en Música Urbana, La Delio Valdez en Tropical, Abel Pintos en Melódico-Romántico, y Fito Páez como Autor-Compositor.
La ceremonia también rindió homenaje a grandes artistas ya fallecidos, otorgando los Konex de Honor a Javier Martínez y Mariano Mores, dos pilares de la música argentina.