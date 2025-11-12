Secciones
EspectáculosFamosos

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

El artista de 74 años fue reconocido por su aporte a la Música Popular Argentina. David Lebón, Abel Pintos y Soledad Pastorutti también fueron premiados.

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes
Hace 1 Hs

La noche del martes se tiñó de emoción y reconocimiento en el Ciudad Cultural Konex, donde se realizó la entrega de los Premios Konex a la Música Popular 2025. Artistas, productores, periodistas y referentes de la cultura se reunieron en una gala que celebró lo mejor de la escena musical argentina de los últimos años.

El gran momento de la velada llegó cuando Charly García subió al escenario para recibir el Konex de Brillante, la máxima distinción que otorga la Fundación Konex. El músico, símbolo del rock nacional y figura clave en la historia de la música argentina, fue ovacionado de pie por el público.

El galardón —que en ediciones anteriores recibieron leyendas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi— reconoció la trayectoria inigualable de García y su influencia transversal en varias generaciones de artistas.

Acompañado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Sandra Mihanovich, Charly tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, expresó:

“Agradezco a todos por este reconocimiento, y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa”.

El auditorio estalló en aplausos ante la dedicatoria, que selló uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Durante la noche, también se entregaron los Konex de Platino en diversas categorías. David Lebón fue distinguido como Solista de Rock, mientras que Divididos recibió el premio al Conjunto de Rock. En el pop, Lali fue reconocida como Solista y Babasónicos junto a Miranda! compartieron el galardón al Conjunto.

El folklore tuvo como ganadores a Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en la categoría Solista, y a Los Manseros Santiagueños como Conjunto. En otros géneros, Wos se destacó en Música Urbana, La Delio Valdez en Tropical, Abel Pintos en Melódico-Romántico, y Fito Páez como Autor-Compositor.

La ceremonia también rindió homenaje a grandes artistas ya fallecidos, otorgando los Konex de Honor a Javier Martínez y Mariano Mores, dos pilares de la música argentina.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios