Maduro ordena crear comandos de defensa ante posible “lucha armada” por despliegue militar de Estados Unidos

La medida fue anunciada tras el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, en el mar Caribe.

Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. ARCHIVO
Hace 7 Hs

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes la creación de comandos de defensa integral formados por ciudadanos, militares y funcionarios públicos, con el objetivo de “estar preparados” ante una eventual “lucha armada”. La medida fue anunciada tras el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, en el mar Caribe, como parte del refuerzo militar de Estados Unidos en la región.

La decisión fue formalizada con la firma de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Esta norma define la estructura, objetivos y funciones de los nuevos comandos, que dependerán del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

“Debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se estructuren y entren al trabajo para estar preparados, si nos tocara ir a la lucha armada para defender la patria”, declaró Maduro desde el Palacio de Miraflores, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario aseguró que más de ocho millones de venezolanos se han alistado en la Milicia Bolivariana, y que se han realizado jornadas de entrenamiento civil y militar en todo el país. “Estamos listos para pasar de la lucha no armada a la lucha armada libertadora y victoriosa”, afirmó.

El gobierno venezolano también anunció un nuevo despliegue militar con “medios terrestres, aéreos, navales y fluviales”, además de sistemas de armas y equipamiento para enfrentar lo que calificó como “amenazas imperiales”.

Tensión creciente entre Caracas y Washington

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se encuentran en uno de sus puntos más críticos. Maduro afirmó que los canales de comunicación bilateral han sido cortados por decisión de Washington, al tiempo que denunció “catorce semanas de locura criminal imperial y guerra psicológica permanente”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un operativo naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que la presencia militar norteamericana busca provocar un cambio de régimen en Caracas.

¿Qué establece la nueva ley?

De acuerdo con el texto aprobado por la Asamblea Nacional, los comandos de defensa integral tendrán como misión “integrar, planificar, coordinar y supervisar” los órganos de dirección para la defensa integral (ODDI). Además, deberán apoyar operaciones militares, garantizar la continuidad de los servicios públicos y proteger la infraestructura crítica del país en caso de movilización nacional.

Con esta medida, el gobierno de Maduro busca reforzar la unión cívico-militar-policial y consolidar lo que denomina un “sistema de defensa integral de la nación”, mientras crece la tensión geopolítica en el Caribe.

