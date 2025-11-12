Maduro ordena crear comandos de defensa ante posible “lucha armada” por despliegue militar de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes la creación de comandos de defensa integral formados por ciudadanos, militares y funcionarios públicos, con el objetivo de “estar preparados” ante una eventual “lucha armada”. La medida fue anunciada tras el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, en el mar Caribe, como parte del refuerzo militar de Estados Unidos en la región.