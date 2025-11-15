Esto le pasa a tu cuerpo si comés ajo todos los días: los beneficios y riesgos que tenés que conocer

El ajo puede convertirse en un aliado del sistema inmunológico gracias a la alicina, un compuesto con acción antimicrobiana que impulsa la eficiencia de las defensas del cuerpo. Esta sustancia participa en la modulación de citocinas y contribuye a reducir el impacto de ciertos patógenos. Algunos estudios preliminares sugieren que quienes consumen extracto de ajo pueden atravesar menos días de enfermedad, aunque los especialistas aclaran que se necesitan más investigaciones para confirmar esos resultados.