Basta de insomnio: los ejercicios más efectivos para dormir mejor después de los 60

Lo mejor es que no hace falta un gimnasio sofisticado ni rutinas exigentes: las versiones adaptadas de estos ejercicios son seguras y accesibles, incluso para quienes tienen movilidad reducida. Las sentadillas pueden hacerse apoyándose en una silla, las flexiones se realizan contra una pared y las bandas o pesas livianas ofrecen la resistencia justa para activar los músculos sin riesgo de sobrecarga.