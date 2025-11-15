Secciones
SociedadEstilo de vida

Basta de insomnio: los ejercicios más efectivos para dormir mejor después de los 60

Según la ciencia, este consejo puede ayudarte de múltiples maneras.

Basta de insomnio: los ejercicios más efectivos para dormir mejor después de los 60
Hace 1 Hs

Dormir bien es una de las claves fundamentales para mantener la salud física y mental, especialmente después de los 60 años. Sin embargo, el insomnio afecta a una gran parte de la población adulta mayor, alterando el descanso y la calidad de vida. Una solución efectiva y comprobada por la ciencia podría estar en el movimiento: los ejercicios de fuerza moderada.

Según distintos estudios, incorporar rutinas de fuerza entre dos y tres veces por semana, con sesiones de 50 a 60 minutos y una intensidad baja o moderada, puede mejorar de manera significativa la calidad del sueño en las personas mayores. Este tipo de entrenamiento incluye actividades simples como sentadillas asistidas o con silla, flexiones contra la pared, levantamiento de pesas livianas y ejercicios con bandas elásticas o mancuernas de poco peso.

Lo mejor es que no hace falta un gimnasio sofisticado ni rutinas exigentes: las versiones adaptadas de estos ejercicios son seguras y accesibles, incluso para quienes tienen movilidad reducida. Las sentadillas pueden hacerse apoyándose en una silla, las flexiones se realizan contra una pared y las bandas o pesas livianas ofrecen la resistencia justa para activar los músculos sin riesgo de sobrecarga.

Además de favorecer un descanso más profundo, el entrenamiento de fuerza aporta múltiples beneficios: fortalece la masa muscular, aumenta la densidad ósea, mejora la salud cardiovascular y ayuda a prevenir caídas. También contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, mejora la circulación y estimula la liberación de endorfinas, reduciendo el estrés y la ansiedad, dos factores que suelen agravar el insomnio.

En conjunto, esta práctica no solo ayuda a conciliar y mantener el sueño, sino que también refuerza la sensación de vitalidad durante el día. Dormir mejor y moverse más son, en definitiva, las dos caras de una misma moneda para alcanzar un envejecimiento saludable, activo y pleno.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
1

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
2

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

Científicos descubren que los seres humanos tendrían un séptimo sentido: de qué se trata

Científicos descubren que los seres humanos tendrían un "séptimo sentido": de qué se trata

El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios