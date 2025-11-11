Esta noche, en "Panorama Tucumano": violencia de género, heridas abiertas y desafíos

A una década de la primera marcha del “Ni Una Menos”, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, abre una tribuna de mujeres para reflexionar, exigir justicia y construir futuro.
Amelia Campos, docente jubilada y amiga de Paola Tacacho; Dolores Remis, abogada especializada en casos de violencia de género; Natalia Trouvé, artista; Carmina Varela, sexóloga; Adriana Guerrero, activista feminista de Ni Una Menos; Mayra Figueroa, referente de Estudiantes Organizados; y Milagros Argañaraz, psicóloga, docente en la Facultad de Psicología de la UNT, investigadora del Conicet y activista feminista, serán las invitadas.
Antes, al inicio del programa, Federico Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).