Esta noche, en "Panorama Tucumano": violencia de género, heridas abiertas y desafíos

Amelia Campos, docente jubilada y amiga de Paola Tacacho; Dolores Remis, abogada especializada en casos de violencia de género; Natalia Trouvé, artista; Carmina Varela, sexóloga; Adriana Guerrero, activista feminista de Ni Una Menos; Mayra Figueroa, referente de Estudiantes Organizados; y Milagros Argañaraz, psicóloga, docente en la Facultad de Psicología de la UNT, investigadora del Conicet y activista feminista, serán las invitadas.