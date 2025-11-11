Secciones
Una familia perdió a su perra y ofrece un televisor como recompensa: "No tenemos plata"

La familia de Flor, una golden retriever que se escapó durante el Superclásico en el barrio San Martín de Mar del Plata, la busca con desesperación.

Hace 50 Min

Una familia de Mar del Plata atraviesa horas de angustia tras la pérdida de su perra Flor, una golden retriever color beige que se escapó de su casa durante la tarde del pasado domingo, mientras se disputaba el Superclásico.

Según contaron sus dueños, el animal salió corriendo sin rumbo desde su vivienda ubicada en el barrio San Martín y, pese a los intentos por atraparla, desapareció entre las calles del vecindario.

“Queremos que vuelva con toda su familia que la espera y sus dos hermanos perrunos”, expresaron con tristeza al portal local 0223. Para incentivar la búsqueda, ofrecieron una insólita recompensa: “No tenemos plata, pero sí un televisor de 55 pulgadas”, explicaron.

La última vez que alguien vio a Flor fue en la intersección de las calles 106 y 51. Su familia aseguró que nunca antes había salido sola a la calle y la describió como “súper buena” y “dada” con todas las personas.

Con la esperanza de un pronto reencuentro, pidieron la colaboración de los vecinos: “Solo queremos que vuelva a casa”. Quienes tengan información sobre el paradero de Flor pueden comunicarse al 223-602-2060.

