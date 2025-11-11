Ledesma finaliza su producción azucarera y se acerca el cierre de la zafra 2025 en el país

La zafra movilizó un importante despliegue logístico y humano: se utilizaron 32 cosechadoras propias, además de ocho de terceros, 128 camiones cañeros y más de 220 vehículos de apoyo, reflejando el esfuerzo colectivo de un equipo comprometido con la producción y la mejora continua, en un contexto desafiante que impulsaron la búsqueda constante de la competitividad en todos los procesos.