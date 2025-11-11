Ledesma finaliza su producción azucarera y se acerca el cierre de la zafra 2025 en el país

Tras 160 días de actividad, Ledesma concluyó este lunes su cosecha anual de caña de azúcar, con una molienda total de 3,31 millones de toneladas, cifra similar a la del año anterior.
Este año, la producción de azúcar alcanzó las 355.000 toneladas equivalentes. En cuanto a alcohol y bioetanol, se produjeron 110 millones de litros, también con un incremento respecto al año anterior. Al finalizar el período de destilación, se habrán producido 110 metros cúbicos (m³) de etanol, un récord absoluto.
Se prevé fabricar 103.700 toneladas de papel y derivados a partir del bagazo almacenado, destinados a impresión, escritura y productos biodegradables.
"Ledesma mantiene su compromiso con la sostenibilidad, utilizando el residuo vegetal de la caña para generar energía renovable que abastece sus procesos industriales. También se continúa invirtiendo en sistemas de control y medición de agua, junto con la capacitación permanente del personal", informó la compañía en un comunicado.
La mejora en los rendimientos se atribuye a la incorporación de tecnología, la optimización de procesos productivos y la búsqueda constante de eficiencia operativa. En ese marco, se destaca la inversión realizada para la modernización del Trapiche 1, que permitió mejorar la capacidad y eficiencia de molienda, añadió.
La zafra movilizó un importante despliegue logístico y humano: se utilizaron 32 cosechadoras propias, además de ocho de terceros, 128 camiones cañeros y más de 220 vehículos de apoyo, reflejando el esfuerzo colectivo de un equipo comprometido con la producción y la mejora continua, en un contexto desafiante que impulsaron la búsqueda constante de la competitividad en todos los procesos.
La compañía jujeña continúa elaborando una amplia gama de productos derivados de la caña, como azúcar, papel, alcohol, bioetanol, cuadernos, repuestos escolares, productos electrolíticos y vajilla biodegradable.
Actualmente, solo el ingenio Seaboard (ex Tabacal), en Salta, continúa con la molienda de caña de azúcar en el país.