“Yiya Murano”: cuándo se estrena la serie sobre la envenenadora de Monserrat y dónde verla

La historia real de una de las criminales más recordadas de la Argentina vuelve a cobrar vida en la pantalla. La miniserie “Yiya”, inspirada en la vida de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como Yiya Murano, se estrenará muy pronto y promete revivir uno de los casos policiales más perturbadores del país.
La verdadera historia detrás del mito
Condenada en 1985 por el asesinato de tres amigas —Nilda Gamba, Leila Formisano y Marta Salvia—, Yiya Murano pasó a la historia como “la envenenadora de Monserrat”. El caso estremeció a la sociedad argentina a fines de los años 70 no solo por la brutalidad del crimen, sino por el contraste entre su refinamiento social y la crueldad de sus actos.
Entre febrero y marzo de 1979, las tres mujeres murieron tras compartir con Yiya un té o unas masas que, según las pericias, contenían cianuro de potasio. La motivación detrás de los asesinatos habría sido económica: todas ellas le habían prestado dinero que Murano no podía devolver.
Una mirada moderna sobre un caso emblemático
La nueva ficción, dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, propone una lectura contemporánea de la historia. Con una mezcla de drama psicológico, reconstrucción histórica y suspenso policial, la serie se adentra en las contradicciones de una mujer que alternaba entre el encanto social y la manipulación más oscura.
Además de recrear los hechos, la trama explora cómo la figura de Yiya se convirtió en un fenómeno mediático, capaz de seducir a una sociedad fascinada por el crimen.
Cuándo se estrena y dónde verla
La miniserie “Yiya” se estrenará el 13 de noviembre y podrá verse exclusivamente en Flow, la plataforma de streaming argentina.
La primera temporada contará con cinco episodios de 30 minutos y un especial documental que reúne testimonios, material de archivo y entrevistas con especialistas en criminología y periodismo de la época.
El elenco: quién interpreta a quién
El reparto reúne a figuras reconocidas de la escena nacional, que dan vida a los personajes reales y ficticios del caso.
Julieta Zylberberg interpreta a Yiya Murano en su juventud, mostrando su etapa más activa y manipuladora, cuando aún mantenía una intensa vida social en Buenos Aires.
Cristina Banegas encarna a Yiya en su madurez, enfrentando el juicio y la atención mediática con su característica ironía y frialdad.
Pablo Rago interpreta a un periodista investigador, inspirado en reporteros reales que siguieron el caso y que sirven de hilo conductor para reconstruir los hechos y explorar el papel de la prensa en la creación del mito.