National Geographic financiará proyectos que enseñen a cuidar el planeta

El llamado busca proyectos educativos innovadores que ayuden a las personas, de cualquier edad, a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan el respeto por la naturaleza y las comunidades humanas. Las ideas pueden abarcar desde el diseño de nuevas metodologías de enseñanza hasta investigaciones que evalúen el impacto de modelos de aprendizaje sobre el ambiente.