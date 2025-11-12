Secciones
National Geographic financiará proyectos que enseñen a cuidar el planeta

Hasta el 19 de noviembre hay tiempo para postular a la convocatoria “The Future of Learning, The Future of Our Planet”.

OPORTUNIDAD GLOBAL. La convocatoria "The Future of Learning" financia ideas educativas que unan conocimiento, acción y conciencia ambiental. / NATIONAL GEOGRAPHIC
Hace 1 Hs

El futuro del planeta depende también de cómo aprendemos a cuidarlo. Con esa premisa, National Geographic Society lanzó la convocatoria “The Future of Learning, The Future of Our Planet”, una oportunidad para quienes creen que la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar el mundo. Las propuestas se recibirán hasta el 19 de noviembre de 2025.

El llamado busca proyectos educativos innovadores que ayuden a las personas, de cualquier edad, a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan el respeto por la naturaleza y las comunidades humanas. Las ideas pueden abarcar desde el diseño de nuevas metodologías de enseñanza hasta investigaciones que evalúen el impacto de modelos de aprendizaje sobre el ambiente.

La convocatoria está abierta a mayores de 18 años de cualquier país y no requiere de título universitario para participar. National Geographic evaluará especialmente aquellas iniciativas con enfoques interdisciplinarios; con potencial de impacto social y ambiental, y que promuevan el aprendizaje dentro y fuera del aula, en espacios comunitarios o profesionales.

CONVOCATORIA ABIERTA. Los proyectos pueden presentarse hasta el 19 de noviembre. / CAPTURA DE PANTALLA CONVOCATORIA ABIERTA. Los proyectos pueden presentarse hasta el 19 de noviembre. / CAPTURA DE PANTALLA

De cuánto es el financiamiento y cómo inscribirse

Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento en dos niveles: Level I por U$S 20.000 y Level II por U$S 100.000, dependiendo del alcance y la experiencia de quienes postulen. Quienes ya integran la red Exploradores de National Geographic deberán postularse para el segundo nivel.

Las inscripciones pueden realizarse en la página web: nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/rfp-future-of-learning/

Los temas pueden vincularse con cualquiera de los ejes de trabajo de la organización: océano, Tierra, vida silvestre, culturas humanas, salud planetaria o espacio.

National Geographic apuesta a quienes ven en la educación una forma de acción concreta. “La ciencia nos da los datos, el relato nos conmueve, pero la educación nos prepara para actuar”, destacan desde la institución.

Con esta iniciativa, buscan que más educadores, investigadores y soñadores contribuyan a diseñar —desde hoy— un futuro más saludable para las personas y la Tierra.

