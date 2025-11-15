“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

Netflix continúa demostrando por qué sigue siendo la plataforma líder del streaming global. Su capacidad para lanzar producciones originales impactantes parece no tener límites y, entre las más recientes, una serie mexicana de solo seis capítulos se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del año. Estrenada en 2025, “Celda 211” combina tensión, emoción y un trasfondo real que la distingue dentro del amplio catálogo de la plataforma.