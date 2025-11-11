Conmoción en India: investigan la explosión que dejó ocho muertos en Nueva Delhi

En medio de la conmoción, el primer ministro Narendra Modi expresó su pesar por lo sucedido y envió condolencias a las familias de las víctimas antes de partir hacia una visita de Estado a Bután. “Entiendo el dolor de las familias. Toda la nación está con ellos”, afirmó Modi, quien aseguró que el Gobierno está comprometido en esclarecer lo ocurrido y apoyar a los afectados.