Conmoción en India: investigan la explosión que dejó ocho muertos en Nueva Delhi

El estallido se produjo cerca del Fuerte Rojo, una estructura histórica del siglo XVII y uno de los principales atractivos turísticos de la capital india.

Investigan la explosión que dejó ocho muertos en Nueva Delhi. Investigan la explosión que dejó ocho muertos en Nueva Delhi. FOTO/CANAL26.
Hace 1 Hs

El ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, prometió este martes que los responsables de la explosión que mató a ocho personas en el centro de Nueva Delhi enfrentarán la justicia. El hecho, ocurrido el lunes, generó conmoción en la capital y un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en toda la ciudad.

“Las principales agencias del país realizan una rápida y exhaustiva investigación sobre el incidente. Los hallazgos se harán públicos pronto”, declaró Singh en conferencia de prensa.

“Quiero asegurarle firmemente al país que los responsables de esta tragedia serán llevados a la justicia y no serán perdonados bajo ninguna circunstancia”, agregó el ministro.

Una investigación en marcha

El estallido se produjo cerca del Fuerte Rojo, una estructura histórica del siglo XVII y uno de los principales atractivos turísticos de la capital india. Según el subjefe de los bomberos de Nueva Delhi, AK Malik, la explosión mató a ocho personas y hirió al menos a 19.

En tanto, la agencia Press Trust of India (PTI) informó el martes que el saldo de muertos habría aumentado a 12, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Durante la jornada del martes, equipos forenses e investigadores antiterrorismo analizaron los restos del vehículo desde donde habría ocurrido la potente explosión. Hasta el momento, las autoridades no dieron detalles sobre las causas del estallido ni confirmaron si se trató de un ataque coordinado.

Antecedentes y reacción oficial

De confirmarse como un ataque, sería el primer incidente de seguridad importante en el país desde el 22 de abril, cuando 26 civiles -en su mayoría hindúes- murieron en un sitio turístico de la Cachemira india, un hecho que desató enfrentamientos con Pakistán.

En medio de la conmoción, el primer ministro Narendra Modi expresó su pesar por lo sucedido y envió condolencias a las familias de las víctimas antes de partir hacia una visita de Estado a Bután. “Entiendo el dolor de las familias. Toda la nación está con ellos”, afirmó Modi, quien aseguró que el Gobierno está comprometido en esclarecer lo ocurrido y apoyar a los afectados.

Mientras tanto, las autoridades reforzaron la seguridad en toda Nueva Delhi y desplegaron agentes adicionales en zonas sensibles mientras avanza la investigación.

