Secciones
DeportesFútbol

Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola

El cuerpo técnico decidió que los futbolistas retornen a entrenarse con sus respectivos clubes.

Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola
Hace 1 Hs

La selección argentina atraviesa una gira atípica para cerrar el 2025. El amistoso ante Angola, que exigió la vacunación de todo el plantel, sumó complicaciones inesperadas: bajas de peso (entre ellas Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Enzo Fernández), la incorporación de jóvenes como Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister, y una decisión de último momento de Lionel Scaloni que modificó por completo la planificación.

En principio, el plantel debía entrenarse en Alicante hasta el jueves, antes de viajar a Luanda para ajustar detalles previos al encuentro del viernes a las 13. Tras el partido, algunos referentes, incluido Lionel Messi, iban a ser liberados, mientras que el resto iba a continuar con prácticas en España durante algunos días más.

Sin embargo, el cuerpo técnico decidió cambiar los planes: luego del amistoso en el estadio "11 de Novembro", no habrá nuevos entrenamientos y todos los futbolistas regresarán directamente a sus clubes. De esta manera, la gira se cerrará antes de lo previsto, transformándose más en un cierre simbólico del año que en una oportunidad de ensayo.

Durante la semana, Scaloni aprovechará para observar de cerca a los juveniles mencionados, además de Valentín Barco, Máximo Perrone y José Manuel López, quienes buscan ganarse un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026.

Temas EspañaLionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLionel ScaloniThiago AlmadaValentín Barco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
2

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
3

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
5

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
6

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Más Noticias
La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Comentarios