Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola

La selección argentina atraviesa una gira atípica para cerrar el 2025. El amistoso ante Angola, que exigió la vacunación de todo el plantel, sumó complicaciones inesperadas: bajas de peso (entre ellas Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Enzo Fernández), la incorporación de jóvenes como Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister, y una decisión de último momento de Lionel Scaloni que modificó por completo la planificación.
En principio, el plantel debía entrenarse en Alicante hasta el jueves, antes de viajar a Luanda para ajustar detalles previos al encuentro del viernes a las 13. Tras el partido, algunos referentes, incluido Lionel Messi, iban a ser liberados, mientras que el resto iba a continuar con prácticas en España durante algunos días más.
Sin embargo, el cuerpo técnico decidió cambiar los planes: luego del amistoso en el estadio "11 de Novembro", no habrá nuevos entrenamientos y todos los futbolistas regresarán directamente a sus clubes. De esta manera, la gira se cerrará antes de lo previsto, transformándose más en un cierre simbólico del año que en una oportunidad de ensayo.
Durante la semana, Scaloni aprovechará para observar de cerca a los juveniles mencionados, además de Valentín Barco, Máximo Perrone y José Manuel López, quienes buscan ganarse un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026.