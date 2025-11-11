Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola

La selección argentina atraviesa una gira atípica para cerrar el 2025. El amistoso ante Angola, que exigió la vacunación de todo el plantel, sumó complicaciones inesperadas: bajas de peso (entre ellas Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Enzo Fernández), la incorporación de jóvenes como Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister, y una decisión de último momento de Lionel Scaloni que modificó por completo la planificación.